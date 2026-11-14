Đa tử trà hương khoe sắc phố núi

Ông Lê Văn Hương, người được đặt tên đa tử trà hương và vườn trà

“Đa tử trà hương (Polyspora huongiana) là một loài thuộc dòng đa tử trà, được đặt theo tên ông Lê Văn Hương - nguyên Giám đốc VQG Bidoup - Núi Bà, người đã gắn bó cả đời với VQG. Đây cũng là giống cây có thân cao vừa phải, lá và hoa rất đẹp. Cũng từ đam mê màu đỏ của loài cây bản địa này mà chúng tôi quyết tâm nhân giống và trồng làm cây cảnh quan tại Đà Lạt. Với Đà Lạt, việc trồng cây cảnh quan có nguồn gốc bản địa giúp cân bằng sinh thái rất tốt, đồng thời cũng là loài cây cho hoa đẹp, dáng cây đẹp, tạo thêm nét đặc sắc cho phố núi”, Thạc sĩ Lê Hồng Én - Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, chủ nhiệm đề tài Nghiên cứu khai thác và phát triển nhanh nguồn gien các loại cây có giá trị làm cảnh phục vụ cây trồng đường phố tại Đà Lạt chia sẻ. Đây là đề tài được UBND tỉnh Lâm Đồng “đặt hàng” với mong muốn tìm thêm những nguồn gien quý cho cảnh quan Đà Lạt.

“Đề tài nghiên cứu nhân giống, trồng đa tử trà hương làm cây cảnh quan có sự tham gia của nhiều đơn vị, từ Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, VQG Bidoup - Núi Bà, Đại học Đà Lạt, nhiều người dân đã cùng chúng tôi trong quá trình sưu tầm và nhân giống”, ông Lê Hồng Én nhắc lại. Để nhân giống đa tử trà hương, nhóm nghiên cứu đã lặn lội trong rừng thuộc VQG, chặt hom cũng như thu nhặt hạt giống. Ông Trương Quang Cường - cán bộ VQG Bidoup - Núi Bà nhớ lại, đa tử trà hương sống sâu trong rừng, những người tìm đến với nơi cây mọc phải lội rừng hàng chục cây số, vạch lá, vạch cây mà đi. “Chúng tôi thu nhặt hạt, thu hoạch hom giống, mang về vườn ươm để nhân vô tính và nhân từ hạt. Đa tử trà hương có thể nảy mầm từ hạt với tỷ lệ khá cao cũng như trồng bằng hom cho kết quả tốt”, ông Trương Quang Cường thông tin. Việc thu nhặt hạt, hom giống phải đúng kỹ thuật, đúng mùa, bảo đảm cây mẹ vẫn sống khỏe.

Đa tử trà hương nở hoa tại Công viên Bà Huyện Thanh Quan

Sau 12 tháng nhân giống, 500 cây đa tử trà hương đã nảy mầm, rễ phát triển tốt, được trồng tại Trường Đại học Đà Lạt, Công viên Yersin, Công viên Bà Huyện Thanh Quan sát bờ hồ Xuân Hương. Những cây đa tử trà hương được trồng trong khuôn viên Trường Đại học Đà Lạt đã nở những lứa hoa đầu tiên, mang sắc đỏ rực rỡ của núi. Một số cây trồng tại Công viên Bà Huyện Thanh Quan cũng bắt đầu cho hoa. “Cây đa tử trà hương thuộc giống trà nên thời gian đầu mới trồng cũng cần được chăm sóc, tưới tắm. Số cây trồng được chăm sóc tốt nên phát triển mạnh, ra hoa đều và rất đẹp. Cây trồng tại các công viên ngoài trời tốc độ sinh trưởng chậm hơn”, ông Lê Hồng Én đánh giá.

Tuy nhiên, là cây bản địa, đa tử trà hương có sức sống rất tốt. Sau khi bám rễ, vượt qua mùa khô đầu tiên, cây sẽ bền bỉ nảy chồi, cho hoa, mang lại cho Đà Lạt thêm một sắc hoa đẹp.

Ông Lê Hồng Én cho biết thêm, bản thân ông và nhóm nghiên cứu vẫn đam mê với đa tử trà hương, giống trà bản địa với những bông hoa to đỏ rực. Nhóm đang tiếp tục nghiên cứu quy trình chăm sóc phù hợp, nhân giống và trồng rộng rãi đa tử trà hương tại các khu vực phù hợp. “Tôi nghĩ, với thân, lá xanh mướt và những bông hoa màu lửa, đa tử trà hương sẽ mang lại cho Đà Lạt thêm một vẻ đẹp độc đáo, mang đậm bản sắc cao nguyên”, ông Én tin tưởng.