Đã triệu tập 340 đối tượng có hành vi vi phạm quy định liên quan đến môi trường

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội trả lời tại họp báo. Ảnh: Đình Hiệp

Trả lời câu hỏi của phóng viên về kết quả đấu tranh với tội phạm ma túy, kinh tế, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, năm 2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra tập trung chuyển trạng thái từ đấu tranh với nguồn cung ma túy sang đấu tranh với các đối tượng sử dụng ma túy, với 3 mục tiêu chính là giảm cung, giảm cầu và giảm tác hại.

Phó Giám đốc Công an thành phố cho biết, trong 9 tháng năm 2026, các chỉ tiêu về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy được Bộ Công an giao cho Công an thành phố đều đã đạt và vượt. Đến nay, Công an thành phố đã khởi tố hơn 2.300 bị can liên quan đến các hành vi tàng trữ, mua bán, sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Thực hiện Kế hoạch số 483 của Bộ Công an, Công an thành phố đang rà soát, quản lý những người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn; đồng thời rà soát địa bàn để xác định người nghiện, tập trung cai nghiện, hướng tới mục tiêu đến năm 2030, thành phố Hà Nội giảm 50% số xã, phường có ma túy.

Cùng với đó, Công an thành phố đã tập trung đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm như buôn lậu, kinh doanh vàng bạc trái phép, vi phạm các quy định về kế toán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an thành phố phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đấu tranh, trấn áp quyết liệt các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản có tính chất xuyên biên giới, có tổ chức.

“Đặc biệt, chúng tôi cũng đã triệt phá đối với loại tội phạm lừa đảo qua mạng”, ông Nguyễn Đức Long cho biết. Đến nay, Công an thành phố đã khởi tố 33 vụ án liên quan hơn 40 công ty, khởi tố 364 bị can có hành vi liên quan đến tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phó Giám đốc Công an thành phố cũng cho biết, vừa qua, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Cục C05, Bộ Công an tiến hành đấu tranh, triệu tập các đối tượng liên quan đến các hành vi vi phạm về môi trường. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ, trong đó đã triệu tập 340 đối tượng có hành vi vi phạm quy định liên quan đến môi trường.

Đối với tội phạm buôn lậu, Công an thành phố đang triển khai một số chuyên án lớn, có tính chất điển hình. Thời gian tới, Công an thành phố tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, tập trung đấu tranh với các loại tội phạm kinh tế, đặc biệt là tội phạm về môi trường và các hành vi liên quan đến an toàn thực phẩm, trong đó chú trọng các hành vi đưa thực phẩm bẩn vào trường học.