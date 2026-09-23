Đã trả lời 854/855 kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Nhất
Sáng 23/9, tại trụ sở các cơ quan của Quốc hội, Hà Nội, Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát tổ chức phiên họp nghe các bộ, ngành, cơ quan giải trình, cung cấp thông tin về việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI thuộc thẩm quyền. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga chủ trì phiên họp.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/da-tra-loi-854-855-kien-nghi-cua-cu-tri-gui-den-ky-hop-thu-nhat-10431529.html