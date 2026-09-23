Đã trả lời 854/855 kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Nhất

Đoàn Giám sát số 358 của Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng ghi nhận Đảng ủy và đồng chí Lê Huy Toàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình (PTTH) Lâm Đồng đã cụ thể hóa việc học và làm theo Bác, gắn với xây dựng Đảng, đổi mới hoạt động báo chí và chuyển đổi số.