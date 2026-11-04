Đã tìm thấy thiếu nữ 16 tuổi rời nhà lúc 1h sáng, người mẹ chia sẻ lý do

Ngày 4/11, bà N.T.U. (ngụ ấp Trà Cổ, xã Bình Minh, TP Đồng Nai) cho biết, con gái bà là Thân Bội Nhu (16 tuổi) đã được tìm thấy sau nhiều ngày mất liên lạc với gia đình.

Theo bà U., công an đã liên hệ cho biết tìm thấy Nhu và đề nghị gia đình đến đón cháu về.

Em Thân Bội Nhu đã đến công an trình diện. Ảnh: CACC

Bà U. chia sẻ, con gái bày tỏ không muốn ở cùng gia đình nên đã tự ý rời khỏi nhà. Gia đình cũng lo lắng vì cháu còn nhỏ, có thể bị bạn bè rủ rê.

Còn theo Công an xã Bình Minh, sau khi thông tin tìm kiếm được đăng tải, em Nhu biết người thân đang tìm mình nên chủ động đến trụ sở công an trình diện.

Ngay sau đó, Công an xã đã liên hệ với gia đình đến đón em Nhu về nhà.

Như VietNamNet đưa tin, khoảng 1h ngày 31/10, em Nhu bất ngờ rời khỏi nhà và mất liên lạc nhiều ngày. Gia đình nhiều lần tìm cách liên lạc nhưng không được nên tổ chức tìm kiếm.

Đến 10h ngày 3/11, bà U. đến Công an xã Bình Minh trình báo, đề nghị hỗ trợ tìm kiếm con gái. Công an xã sau đó đã phát thông báo tìm người, đồng thời đề nghị người dân hỗ trợ cung cấp thông tin.