Đã tìm thấy thi thể nghi nam sinh mất tích khi đi qua điểm ngập ở Hà Nội

Trưa 18/9, lực lượng chức năng phát hiện một thi thể nam giới tại khu vực miệng cống cầu Mỏ- là nơi thoát nước từ khu vực nạn nhân mất tích ra sông Nhuệ. thuộc phố Viên, phường Đông Ngạc, Hà Nội.

Trước đó khoảng 10h ngày 17/9, người dân phát hiện một xe máy Honda Wave màu xanh đen, biển số 18F5-55xx nằm gần miệng cống thoát nước ở cuối phố Viên, hướng vào khu B, Trường Đại học Mỏ-Địa chất. Thời điểm này, khu vực đang bị ngập do mưa lớn.

Qua xác minh ban đầu, chiếc xe có liên quan đến N.Đ.S., sinh năm 2008, quê Ninh Bình, sinh viên năm thứ nhất Khoa Cơ điện, Trường Đại học Mỏ-Địa chất.

Khi đến khu vực ngập sâu do mưa lớn, nam sinh viên gặp sự cố và mất liên lạc. Thời điểm xảy ra sự việc không có người chứng kiến. Đến khi nước rút bớt, người dân địa phương phát hiện xe máy của S. mắc lại ở miệng cống.

Chiếc mũ bảo hiểm của nam sinh được tìm thấy. (Ảnh: Thanh Hà)

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Đông Ngạc phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm. Đến tối cùng ngày, sau khi nhận được thông tin, người thân của nam sinh cũng có mặt tại hiện trường.

Trong đêm 17 và rạng sáng 18/9, công an, quân đội, dân quân tự vệ cùng thợ lặn chuyên nghiệp được huy động rà soát hệ thống cống và khu vực lân cận.

Khoảng 11h15 sáng nay, thợ lặn thông báo tìm thấy mũ bảo hiểm của nam sinh mất tích trong cống thoát nước, cách nơi xảy ra sự việc hơn 100m. Và sau đó không lâu đã tìm thấy thi thể nam sinh tại miệng cống cầu Mỏ.

Cơ quan chức năng đang thực hiện các thủ tục cần thiết để xác minh danh tính và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

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