Đã tìm thấy thi thể nam sinh viên ĐH Mỏ mất tích vì rơi xuống cống ngập, đội cứu hộ kể lại quá trình tìm kiếm

Trước đó, vào khoảng 11h30 cùng ngày, lực lượng chức năng xác nhận phát hiện một thi thể nam giới tại khu vực miệng cống cầu Mỏ, nơi xả nước từ điểm nạn nhân gặp nạn ra sông Nhuệ. Quá trình dò tìm bắt đầu có manh mối rõ ràng từ 11h15, khi các thợ lặn phát hiện chiếc mũ bảo hiểm của nam sinh nổi bên trong hệ thống thoát nước, cách vị trí chiếc xe máy để lại hơn 100m.

Đại diện gia đình, ông Trần Bá Bội (bác ruột nạn nhân) xác nhận đã trực tiếp xuống hiện trường nhận diện thi thể. Ông Bội cho hay, gia đình nhận được tin báo sự việc vào khoảng 13h ngày 17/9, sau đó nhanh chóng tập hợp, di chuyển đến hiện trường và liên hệ Đội cứu hộ Thái Nguyên. Gia đình cùng lực lượng chức năng đã túc trực xuyên đêm. Sau khi rà soát dọc tuyến sông, mọi người thống nhất phương án lập chốt chặn tại vị trí cửa xả cầu Mỏ đổ ra sông Nhuệ và đã tìm thấy nạn nhân tại đây.

Khoảng 12h54 ngày 18/9, thi thể nam sinh viên Trường ĐH Mỏ - Địa chất mất tích tại phố Viên (Đông Ngạc, Hà Nội) đã được lực lượng chức năng đưa lên bờ.

Chia sẻ về quá trình tìm kiếm, anh Trần Văn Cương - Đội trưởng Đội cứu hộ cứu nạn hồ Ghềnh Chè (Thái Nguyên) cho biết, ngay sau khi nhận được lời nhờ hỗ trợ từ gia đình, đội đã có mặt tại hiện trường lúc 22h đêm 17/9.

Anh Trần Văn Cương - Đội trưởng Đội cứu hộ cứu nạn hồ Ghềnh Chè (Thái Nguyên) kể lại quá trình tìm kiếm.

Theo anh Cương, đây là nhiệm vụ phức tạp do địa hình là hệ thống cống ngầm đô thị có không gian hẹp. Đội cứu hộ đã chia làm hai mũi: Một nhóm phối hợp với cơ quan chức năng lật mở các nắp cống để cào, rà soát bên trong; nhóm còn lại chốt trực 24/24 tại khu vực cửa cống xả ra sông Nhuệ. Nhờ nước rút bớt xiết so với hôm qua, lực lượng túc trực đã phát hiện thi thể khi trôi ra cửa cống.

Sau gần 13 giờ nỗ lực tìm kiếm không ngơi nghỉ của lực lượng chức năng, đội cứu hộ lặn chuyên nghiệp cùng gia đình trong điều kiện địa hình ống cống ngầm phức tạp, công tác cứu hộ đã hoàn tất. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết trước khi bàn giao thi thể để gia đình đưa về quê nhà lo hậu sự.