Đã tìm thấy thi thể cháu bé trong vụ 2 mẹ con nghi nhảy cầu Vĩnh Phú ở Phú Thọ

Trước đó, khoảng 16 giờ 47 phút ngày 22/10, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Phú Thọ nhận được tin báo của Công an xã Sông Lô về vụ việc 2 mẹ con nghi nhảy cầu Vĩnh Phú.

Thi thể của cháu K.N.M. đã được các lực lượng đưa lên bờ - Ảnh: PT.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, ông Hoàng Trọng Việt (SN 1974, trú tại xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ) phát hiện 1 xe mô tô nhãn hiệu Honda Vision, BKS 88-AD xxx.xx bị bỏ lại giữa cầu Vĩnh Phú, nghi có người nhảy cầu.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định, 2 nạn nhân nghi nhảy cầu có thể là chị T. T. T.H. (SN 1998) và con trai là cháu K.N.M., cùng trú tại xã Sơn Đông, tỉnh Phú Thọ.

Đến khoảng 7 giờ 30 phút ngày 23/10, lực lượng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Phú Thọ và các lực lượng tham gia tìm kiếm đã tìm thấy cháu K.M.N. tại khu vực bãi bồi thuộc địa phận xã Sơn Đông, tỉnh Phú Thọ, cách cầu Vĩnh Phú khoảng 5km.

Hiện, các lực lượng đang tập trung tìm kiếm nạn nhân còn lại để bàn giao cho gia đình.