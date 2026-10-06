Đã tìm thấy thi thể cán bộ kiểm lâm trên sông Hồng

Sáng 6/10, đại diện Công an phường Lào Cai (tỉnh Lào Cai) xác nhận, đêm 5/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh LC.T. (SN 1977), cán bộ Hạt Kiểm lâm khu vực Bát Xát, người đã mất tích khi làm nhiệm vụ trên sông Hồng.

Thi thể được phát hiện tại khu vực chân cầu Phú Thịnh, cách vị trí xảy ra vụ việc khoảng 3km.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai.

Trước đó, ngày 4/10, tổ công tác của Hạt Kiểm lâm khu vực Bát Xát gồm 8 người thực hiện nhiệm vụ đưa 3 cây gạo sang Bãi Soi trên sông Hồng để trồng khảo nghiệm. Đồng thời, tổ công tác tuần tra, kiểm tra và tháo dỡ lưới, bẫy bắt chim dọc tuyến bờ sông Hồng phía đường An Dương Vương, thuộc địa phận phường Lào Cai.

Khoảng 14h20 cùng ngày, trong quá trình tuần tra, anh T. không may trượt chân, ngã xuống sông Hồng và bị nước cuốn mất tích.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng cùng người dân tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Sau hơn một ngày, đến đêm 5/10, thi thể anh T. được tìm thấy.

Lực lượng chức năng đang hoàn tất các thủ tục theo quy định để bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.