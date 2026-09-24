Đã tìm thấy nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi ở Đồng Nai

Nạn nhân được xác định là chị T T.B.L (SN 1980, thường trú tại khu phố Phú Thịnh, phường An Lộc, TP Đồng Nai).

Trước đó, khoảng 17 h ngày 22/9/2026, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường trên địa bàn phường Bình Long bị ngập sâu. Tại tuyến đường Sư Vạn Hạnh, khu phố Xa Cam, người dân phát hiện một xe ô tô màu trắng bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi và nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng tích cực tìm kiếm người và ô tô nghi bị lũ cuốn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Bình Long đã khẩn trương báo cáo cấp trên, đồng thời phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TP Đồng Nai, lực lượng quân sự, lực lượng ANTT ở cơ sở cùng các đơn vị liên quan triển khai phương án tìm kiếm cứu nạn.

Tìm thấy thi thể nạn nhân.

Trong suốt hơn 40 giờ qua, hàng chục cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã không quản ngày đêm, vượt qua điều kiện thời tiết bất lợi, mưa lớn kéo dài, nước đục, dòng chảy mạnh và địa hình phức tạp để tổ chức rà soát tại hồ Xa Cát, hệ thống thoát nước, các khu vực ngập sâu và những vị trí có nguy cơ cao.

Hiện nay, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm phương tiện bị nước lũ cuốn trôi là chiếc ô tô. Các tổ công tác duy trì rà soát tại khu vực hồ Xa Cát và những vị trí nghi vấn, đồng thời sử dụng các phương tiện, thiết bị chuyên dụng để phục vụ công tác tìm kiếm, trục vớt theo kế hoạch.