Đã tìm thấy nạn nhân bị đuối nước tại vùng biển Nha Trang

Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa điều động 2 tàu cao tốc phối hợp cùng các lực lượng tích cực tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: Văn Tân

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, một nhóm 7-8 học sinh Trường Trung cấp nghề Diên Khánh xuống tắm biển thì bất ngờ một em bị sóng lớn, dòng nước cuốn trôi. Phát hiện sự việc, những người có mặt tại hiện trường đã thông báo cho lực lượng chức năng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa đã khẩn trương điều động hơn 20 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 tàu cao tốc phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Mặc dù công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do sóng lớn, dòng nước chảy mạnh, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng các lực lượng vẫn tích cực rà soát, mở rộng phạm vi tìm kiếm trên biển và khu vực ven bờ.

Sau gần 4 giờ nỗ lực tìm kiếm, các lực lượng đã tìm thấy nạn nhân là em B.Q.V (14 tuổi) cách nơi bị nạn khoảng 100m. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong. Sau đó, các lực lượng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho cơ quan chức năng để tiến hành các thủ tục theo quy định.