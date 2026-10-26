Đã tìm thấy 832 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Trong ngày 24/10 đã có thêm 10 hài cốt liệt sĩ tiếp tục được phát hiện và quy tập, trong đó có 3 bộ hài cốt có những di vật đi cùng. Ảnh: Bộ Tư lệnh TPHCM

Giữa lòng thành phố mang tên Bác náo nhiệt và hối hả, những mảng đất tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng được đào xới, đưa các anh hùng liệt sĩ gần hơn với hành trình trở về.

Theo thông tin từ Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM, ngày 24/10, công tác tìm kiếm, quy tập tiếp tục được triển khai với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm cao nhất. Chỉ riêng trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 620 m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B.

Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Trong ngày 24/10 đã có thêm 10 hài cốt liệt sĩ tiếp tục được phát hiện và quy tập, trong đó có 3 bộ hài cốt có những di vật đi cùng.

Tính từ khi bắt đầu chiến dịch vào ngày 23/6 đến hết ngày 24/10, các lực lượng đã bền bỉ để tìm kiếm, quy tập tổng cộng 832 hài cốt liệt sĩ (trong đó có 332 bộ kèm theo di vật) tại Công viên Lê Thị Riêng:

Trong đó, đợt 1 đã hoàn thành quy tập 731 hài cốt liệt sĩ; các anh đã được Đảng, Nhà nước và Nhân dân trang trọng tổ chức Lễ truy điệu, an táng về nơi an nghỉ cuối cùng ở Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM..

Còn đợt 2, chỉ trong 10 ngày mở rộng tìm kiếm tại Khu B (15/10 – 24/10), 101 bộ hài cốt đơn với 25 bộ có di vật đã được tìm thấy.

Công tác tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng vẫn đang tiếp tục diễn ra. Ảnh: Bộ Tư lệnh TPHCM

Trải qua thời gian dài nằm lại trong lòng đất lạnh, 799 hài cốt liệt sĩ nằm riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể (2 vị trí Khu A và 6 vị trí Khu B) giờ đây đã được đón nhận trong vòng tay ấm áp của đồng bào

Công tác tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng vẫn đang tiếp tục diễn ra với quyết tâm cao nhất, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.