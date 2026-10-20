Đã tìm thấy 789 hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng

Lực lượng tìm kiếm thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM thực hiện nhiệm vụ ngày 20/10.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM ngày 20/10, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng) được triển khai khẩn trương.

Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn để đào, vận chuyển đất. Trong ngày, đội phát hiện, quy tập thêm 11 hài cốt liệt sĩ cùng 4 bộ di vật kèm theo.

Sau lễ an táng 731 hài cốt liệt sĩ ngày 14/10, công tác tìm kiếm tại công viên được triển khai đợt 2, mở rộng phạm vi quy tập tại Khu B. Từ ngày 15/10 đến 20/10, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập 58 bộ hài cốt liệt sĩ đơn, trong đó 15 bộ có di vật.

Từ ngày 23/6 đến hết 20/10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 789 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, trong đó có 322 bộ hài cốt kèm di vật. 756 hài cốt được tìm thấy riêng lẻ và 33 hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở Khu A và 6 vị trí ở Khu B.

Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang được tiếp tục với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện sự tri ân đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hoa trắng, nước mắt tiễn 731 liệt sĩ qua những con đường TP.HCM Sau gần sáu thập kỷ nằm lại dưới lòng đất, 731 liệt sĩ được người dân TP.HCM đón bằng hoa trắng, nước mắt và những lời tri ân, tiễn biệt về nơi an nghỉ.

Hà Vi