Đã tìm thấy 666 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, ngày 28/9, các lực lượng tiếp tục triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại rãnh 2 Khu A, Công viên Lê Thị Riêng.

Bất chấp thời tiết mưa gió thất thường, lực lượng chức năng vẫn triển khai tìm kiếm.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 300m³ đất, đồng thời tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ tìm kiếm.

Kết quả trong ngày 28/9, tại rãnh 2 Khu A, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện, quy tập thêm 1 bộ hài cốt liệt sĩ.

Như vậy, lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 28/9, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 666 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 299 bộ có di vật.

Trong tổng số này, có 633 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 bộ tại 8 vị trí mộ tập thể. Các vị trí mộ tập thể gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng đang tiếp tục được triển khai. Các lực lượng tập trung mở rộng phạm vi tìm kiếm, xử lý đất và kiểm tra từng khu vực nhằm phát hiện, quy tập đầy đủ hài cốt liệt sĩ còn lại.

Thân nhân cán bộ, chiến sĩ Đội K74 và các lực lượng tăng cường có mặt tại Công viên Lê Thị Riêng.

Trước đó, ngày 27/9, Bộ Tư lệnh TP.HCM tổ chức gặp mặt thân nhân cán bộ, chiến sĩ Đội K74 và các lực lượng tăng cường đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Tại buổi gặp mặt, Bộ Tư lệnh ghi nhận sự chia sẻ, động viên của hậu phương đối với cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ; đồng thời trao giấy khen cho 5 tập thể, 84 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Dịp này, Bộ Tư lệnh TP.HCM trao quà động viên thân nhân cán bộ, chiến sĩ Đội K74 và các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ; Đội K74 cũng trao quyết định thăng quân hàm cho 13 hạ sĩ quan, chiến sĩ.