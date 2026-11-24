Mới đây, diễn viên Bình An khiến cư dân mạng thích thú khi chia sẻ hình ảnh diện áo đấu của câu lạc bộ Real Madrid trên trang cá nhân. Trong khoảnh khắc được đăng tải, nam diễn viên xuất hiện với trang phục thể thao màu trắng, tạo dáng tự tin, hai tay chống hông ngay tại phòng khách. Tuy nhiên, điều gây chú ý hơn cả chính là dòng trạng thái đầy hài hước của anh: “Hala Madrid! Real mãi mãi trong trái tim tôi ”.

Bình An thể hiện tình yêu dành cho câu lạc bộ Real Madrid.

Không cần những lời lẽ quá cầu kỳ, chia sẻ của Bình An nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Đặc biệt, cách nam diễn viên công khai tình yêu dành cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha khiến nhiều người không khỏi liên tưởng đến bà xã của anh - Á hậu Phương Nga. Từ đây, câu chuyện vui về việc tìm ra “nhân vật” có thể chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim Bình An cũng trở thành chủ đề được cư dân mạng thích thú.

Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả bày tỏ sự hào hứng trước tình yêu bóng đá của nam diễn viên. Không ít người hài hước cho rằng Real Madrid đang là cái tên có sức cạnh tranh đáng kể với Phương Nga trong trái tim Bình An. Một số ý kiến cũng trêu đùa rằng nam diễn viên đã tìm được một tình yêu không kém phần mãnh liệt bên cạnh tình cảm dành cho bà xã.

Bình An và Phương Nga được xem là một trong những cặp đôi trai tài gái sắc của showbiz Việt.

Thực tế, Bình An và Phương Nga vốn là một trong những cặp đôi nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả Việt. Cả hai được nhận xét là cặp đôi trai tài gái sắc của làng giải trí. Sau thời gian hẹn hò, nam diễn viên và nàng Á hậu chính thức về chung một nhà vào năm 2022. Kể từ đó, cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường ngọt ngào, đồng hành và ủng hộ nhau trong công việc lẫn cuộc sống.

Không chỉ gây chú ý bởi chuyện tình đẹp, Bình An và Phương Nga còn được yêu mến nhờ những màn tương tác dí dỏm trên mạng xã hội. Cả hai thường xuyên dành cho nhau những lời trêu chọc hài hước, mang đến tiếng cười cho người hâm mộ.

Cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào trong cuộc sống thường ngày.

Lần này, dù chỉ là một bài đăng thể hiện tình yêu với đội bóng yêu thích, Bình An vẫn khiến mạng xã hội có thêm một câu chuyện thú vị. Có lẽ, trong trái tim nam diễn viên, Phương Nga vẫn có vị trí đặc biệt, còn Real Madrid là một tình yêu không thể thiếu!