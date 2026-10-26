Đã tìm ra nguồn gốc con bướm biết bay trên môi Địch Lệ Nhiệt Ba: Siêu bất ngờ!

Sau đêm hội thời trang Thịnh Điển VOGUE 2026, màn catwalk của Địch Lệ Nhiệt Ba gây ấn tượng mạnh nhất. Không chỉ bởi tạo hình Ba Tư quá đỗi yêu kiều, bộ váy cao cấp đẹp như nữ thần mà khán giả còn tò mò cực độ về cánh bướm gắn trên môi mỹ nhân Tân Cương.

Khi thấy Địch Lệ Nhiệt Ba bước ra sân khấu và ngậm một con bướm trong miệng, ai cũng đinh ninh đây chỉ là bướm giả. Nhưng khi nữ diễn viên hé miệng, con bướm đã bay vút đi khiến khán giả ngỡ ngàng. Bởi nếu là bướm thật thì nữ diễn viên quả thực rất mạo hiểm để ngậm trực tiếp như thế. Nhưng là bướm giả thì sao có thể bay?

Từ đó mà cư dân mạng đã xôn xao suy đoán về cánh bướm trong mưa này. Nhiều người đoán con bướm có gắn động cơ và có người bên dưới điều khiển để nó bay đi. Và mới đây, ê-kíp chế tác con bướm này đã lên tiếng giải thích. Đây đơn giản chỉ là một con bướm bằng giấy, được thiết kế theo loài bướm phượng xanh đai đỏ có cánh màu xanh lục đầy bí ẩn.

Theo kịch bản ban đầu, Địch Lệ Nhiệt Ba dán cánh bướm lên môi và sẽ giữ nguyên như vậy đến hết màn catwalk. Nhưng chẳng ngờ đêm hội gặp mưa và gió lớn, khiến cánh bướm có lúc suýt rơi và nữ diễn viên phải ngậm chặt. Sau đó, cô đã tận dụng cơn gió mạnh để tạo nên khoảnh khắc để đời, đó là ngửa mặt lên, hé miệng để cánh bướm lỏng ra và bay cao theo gió, khiến ai nấy ngỡ như bướm thật nên mới bay được.

Khi biết được sự thật này, netizen dành lời khen Địch Lệ Nhiệt Ba đã ứng biến thông minh, nhanh nhạy. Mỹ nhân Tân Cương đã biến thời tiết bất lợi mưa to gió lớn thành cơ hội để tạo nên khoảnh khắc xuất chúng.