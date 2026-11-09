Đã tìm kiếm và quy tập được 1.005 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

Tính từ ngày 23/6/2026 đến hết ngày 9/11/2026, cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh (Đội K 74) đã phát hiện, quy tập được 1.005 hài cốt liệt sĩ (371 bộ có di vật) tại Công viên Lê Thị Riêng; trong đó, 972 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 06 vị trí tại Khu B.

Cán bộ, chiến sĩ Đội K 74 cẩn trọng, tỉ mỉ trong quá trình quy tập hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng được tiến hành thành hai đợt. Đợt 1 từ ngày 23/6-14/10, đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định. Đợt 2 bắt đầu triển khai từ ngày 15/10 và đến nay, Đội K74 đã mở rộng phạm vi quy tập tại Khu B, phát hiện và quy tập được 274 bộ hài cốt liệt sĩ đơn (có 64 có bộ di vật kèm theo). Riêng trong ngày 9/11/2026, Đội K 74 đã xử lý hơn 620 m3 đất, phát hiện, quy tập thêm 6 bộ hài cốt liệt sĩ trong đó có 02 bộ kèm theo di vật.

Vừa qua, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Chỉ đạo Thành phố) đã công bố Kế hoạch triển khai công tác tổ chức tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (giai đoạn 2) nhằm tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại các vị trí đã khảo sát, mở rộng phạm vi tìm kiếm; thực hiện ngay công tác giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ; sớm đưa các anh trở về với quê hương, gia đình và đồng đội.

Cán bộ, chiến sĩ Đội K 74 đưa hài cốt liệt sĩ được phát hiện về khu vực lấy mẫu để xác minh danh tính hài cốt và sau đó quàn trong Nhà tưởng niệm tại Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Cơ quan chức năng tìm kiếm kỹ vị trí có hài cốt liệt sĩ, kết hợp tổ chức thăm dò, tìm kiếm các rãnh mộ khác; tổ chức thực hiện phải tỉ mỉ, khoa học, đúng quy trình chuyên môn, đúng quy định của pháp luật; phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các sở, ngành Thành phố, địa phương liên quan và các lực lượng tham gia; bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, phương tiện, công trình hạ tầng kỹ thuật, an ninh trật tự và an toàn giao thông.

Ban Chỉ đạo Thành phố chỉ đạo, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng giai đoạn 2 được tổ chức theo hình thức “cuốn chiếu”, ưu tiên các khu vực vị trí thuận lợi làm trước, khu vực phức tạp triển khai sau; thực hiện theo phương châm: “Chắc đến đâu làm đến đó, dễ làm trước, khó làm sau, thận trọng, tỉ mỉ”; phấn đấu dự kiến hoàn thành công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2 vào tháng 11/2026.