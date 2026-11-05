Đã tìm kiếm, quy tập được 959 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Để đảm bảo tiến độ và hiệu quả công việc, Bộ Tư lệnh thành phố đã huy động tối đa lực lượng cùng các phương tiện cơ giới chuyên dụng, bao gồm 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào và vận chuyển đất. Chỉ tính riêng trong ngày 5/11, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý bốc xúc hơn 630 m³ đất, phục vụ công tác mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Cán bộ chiến sĩ cẩn trọng đào tìm hài cốt liệt sĩ tại Khu B.

Lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập thêm 17 bộ hài cốt liệt sĩ trong ngày 5/11, trong đó có 2 bộ thu giữ được di vật kèm theo.

Đợt 2 (từ ngày 15/10 đến hết ngày 5/11) các lực lượng tiếp tục mở rộng quy mô quy tập tại Khu B, qua đó đã phát hiện, quy tập được 228 bộ hài cốt liệt sĩ đơn (trong đó có 47 bộ thu gom được di vật kèm theo).

Trong ngày 5/11, lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập thêm 17 bộ hài cốt liệt sĩ (2 bộ thu giữ được di vật kèm theo).

Như vậy, tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 5/11, các lực lượng vũ trang thành phố đã nỗ lực phát hiện, quy tập tổng cộng 959 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng. Trong đó, có 926 hài cốt liệt sĩ được quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ phát hiện tại 8 vị trí mộ tập thể (gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B), di vật kèm theo là 354 bộ.

Tính đến nay, các lực lượng đã quy tập tổng cộng 959 hài cốt liệt sĩ tại khu B Công viên Lê Thị Riêng.

Hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn đang được Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị liên quan tích cực triển khai với tinh thần trách nhiệm cao nhất.