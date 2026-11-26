Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, để bảo đảm tiến độ tìm kiếm, đơn vị đã huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải loại 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất. Riêng trong ngày 26/11, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 630 m³ đất tại khu vực Khu B.

Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng

Quá trình tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai thành 2 đợt với những kết quả cụ thể: Đợt 1 lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng trang nghiêm theo đúng quy định. Đợt 2 (từ ngày 15/10 đến hết ngày 26/11) các lực lượng tiếp tục mở rộng diện tích tìm kiếm tại Khu B, phát hiện và quy tập được 410 bộ hài cốt liệt sĩ đơn (trong đó có 76 bộ kèm theo di vật).

Chỉ trong ngày 26/11/2026 đã phát hiện, quy tập thêm 9 bộ hài cốt liệt sĩ.

Như vậy, tính tổng từ ngày 23/6 đến hết ngày 26/11, các đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được tổng cộng 1.141 hài cốt liệt sĩ (383 bộ có di vật) tại Công viên Lê Thị Riêng. Trong số này, có 1.108 hài cốt liệt sĩ được quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ được phát hiện tại 8 vị trí mộ tập thể (gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B).

Đã tìm kiếm, quy tập được 1.141 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực này đang được Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai khẩn trương, tỉ mỉ với tinh thần trách nhiệm cao nhất.