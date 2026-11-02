Đã tìm kiếm, quy tập 891 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, trong ngày 2/11, các lực lượng chuyên trách tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Lực lượng chuyên trách tiếp tục triển khai công tác quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 620 m³ đất, đồng thời mở rộng diện tích tìm kiếm. Để bảo đảm tiến độ và hiệu quả công việc, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh đã huy động tối đa phương tiện, gồm 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải trọng tải 3,5 tấn phục vụ đào, vận chuyển đất.

Kết quả, riêng trong ngày 2/11, các lực lượng tìm kiếm đã phát hiện, quy tập thêm 12 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 2 bộ có di vật kèm theo.

Đại diện Đội Quy tập cho biết, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng qua 2 đợt: Đợt 1 đã quy tập 731 hài cốt liệt sĩ, tổ chức lễ truy điệu và an táng trọng thể theo đúng quy định; Đợt 2, đang triển khai từ ngày 15/10 đến nay đã phát hiện, quy tập được 160 bộ hài cốt liệt sĩ đơn (trong đó có 28 bộ có di vật).

Hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực này vẫn đang được Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cùng các lực lượng phối hợp tiếp tục triển khai với tinh thần trách nhiệm cao nhất, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và sự tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.