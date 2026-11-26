Tối 26/11, Bộ Tư lệnh TPHCM thông tin kết quả mới nhất công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng.

Theo đó, từ ngày 15/10 đến hết ngày 26/11, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập thêm 410 hài cốt liệt sĩ riêng lẻ tại khu B. Trong số này, 76 hài cốt có di vật kèm theo.

Ngày 26/11, lực lượng làm nhiệm vụ quy tập thêm 9 hài cốt liệt sĩ. Ảnh: BTL

Đây là kết quả của đợt tìm kiếm thứ hai, được triển khai sau lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ vào ngày 14/10.

Riêng trong ngày 26/11, đội quy tập phát hiện thêm 9 hài cốt liệt sĩ. Các đơn vị đã xử lý hơn 630m³ đất, huy động 3 máy xúc, 1 xe ben và 2 xe tải phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 26/11, các lực lượng đã phát hiện, quy tập tổng cộng 1.141 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.

Trong đó, 1.108 hài cốt được quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở khu A và 6 vị trí ở khu B. Tổng cộng có 383 hài cốt kèm di vật.

Đắk Lắk quy tập 3 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính Ngày 26/11, Ban CHQS xã Sơn Thành cho biết, đơn vị vừa phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức quy tập thành công 3 hài cốt liệt sĩ hy sinh trên địa bàn. Trước đó, ông Trần Văn Thâu (SN 1948, trú phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk), người từng tham gia cách mạng tại địa phương, cung cấp thông tin về 3 phần mộ liệt sĩ hy sinh năm 1968. Trong đó, ông trực tiếp chôn cất 2 liệt sĩ và nắm rõ vị trí phần mộ còn lại do đồng đội an táng. Theo nhân chứng, cả 3 liệt sĩ đều là thanh niên miền Bắc, phần lớn là sinh viên, thuộc Tiểu đoàn 13, Trung đoàn Ngô Quyền, hy sinh trong trận đánh chặn địch càn quét từ Hòa Phong về hướng Bình Sơn, Dốc Phường. Sau khi hy sinh, các liệt sĩ được đồng đội và lực lượng trạm phẫu chôn cất tại khu vực rừng núi, gần các khe suối thuộc địa bàn Cơ sở Giáo dục bắt buộc A1 hiện nay. Các phần mộ được đánh dấu bằng đá xếp xung quanh. Di vật tìm thấy gồm áo vải, áo lót, quần đùi và mũ vải. Từ thông tin quý giá này, Ban CHQS xã cùng các lực lượng đã tổ chức xác minh, tìm kiếm và quy tập 3 hài cốt liệt sĩ. Đây là các hài cốt liệt sĩ thứ 67, 68 và 69 được tìm kiếm, quy tập trong "Chiến dịch 500 ngày đêm thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và Campuchia.

Phước Sáng