Báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM, riêng trong ngày 26/11 các lực lượng đã phát hiện, quy tập thêm 9 bộ hài cốt liệt sĩ trong nỗ lực mở rộng tìm kiếm tại khu B của Công viên Lê Thị Riêng.

Các lực lượng làm nhiệm vụ tại Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: BTL

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 630 m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực này. Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 03 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Như vậy, lũy kế tổng từ ngày 23/6 đến hết ngày 26/11, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 1.141 hài cốt liệt sĩ (383 bộ có di vật) tại Công viên Lê Thị Riêng. Trong đó, 1.108 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể của công viên này.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.