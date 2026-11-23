Theo tin từ Ban QLDA Thăng Long (Bộ Xây dựng), đơn vị này vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu TV-02: tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm thiết kế FEED, lập hồ sơ mời thầu) thuộc dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Nhà thầu trúng thầu gói tư vấn là liên danh gồm 8 doanh nghiệp đến từ Việt Nam, Pháp và Hàn Quốc.

Trong đó, Công ty SYSTRA của Pháp là thành viên đứng đầu liên danh. Có 4 doanh nghiệp Việt Nam trong liên danh gồm: Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải (TEDI), Công ty CP Tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía Nam (TEDI SOUTH), Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông vận tải (TRICC) và Công ty CP Tư vấn xây dựng Hoàng Long.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc- Nam đã tìm được tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi

Phía Hàn Quốc có 3 thành viên gồm: Sambo Engineering Co., Ltd (SAMBO), Yooshin Engineering Corporation (Yooshin) và Korea National Railway (KNR).

Theo quyết định phê duyệt, giá trúng thầu là 10.243,3 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 30 tháng.

Đại diện Ban QLDA Thăng Long cho biết, hiện đang trong quá trình thương thảo với liên danh 8 nhà thầu để tiến tới ký kết hợp đồng chính thức. Dự kiến, trong tuần này sẽ hoàn tất quá trình thương thảo và ký kết hợp đồng.

Về loại hợp đồng, phần khảo sát áp dụng hợp đồng theo đơn giá cố định; phần lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế FEED và lập hồ sơ mời thầu áp dụng hợp đồng trọn gói.

Gói thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm thiết kế FEED, lập hồ sơ mời thầu) là một trong những gói thầu đặc biệt quan trọng trong quá trình chuẩn bị đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam có tổng chiều dài khoảng 1.541km, được đầu tư xây dựng mới toàn tuyến đường đôi, khổ đường 1.435mm, tốc độ thiết kế 350km/h. Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 1.713.548 tỷ đồng (tương đương 67,34 tỷ USD).

Trước đó, tại Nghị quyết phiên họp thường kỳ ngày 5/10, Chính phủ giao Bộ Xây dựng lựa chọn tổ hợp nhà thầu tư vấn quốc tế có năng lực, kinh nghiệm để nghiên cứu phương án đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Đồng thời, thuê đơn vị độc lập đủ năng lực thẩm tra quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi, đồng thời hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn và định mức kinh tế - kỹ thuật cho đường sắt tốc độ cao.

Từ tháng 1/2026, việc lựa chọn tư vấn quốc tế đã được Thường trực Chính phủ đặt ra với Bộ Xây dựng, song sau gần 1 năm vẫn chưa chốt được đơn vị tư vấn cho dự án lớn hơn 67 tỷ USD này.

Cuối tháng 9, Bộ Xây dựng báo cáo cho biết đang phấn đấu lựa chọn nhà thầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, hoàn thành vào quý 4/2026.