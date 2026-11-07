Đã tìm được gần 1.000 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, dự kiến hoàn tất quy tập trong tháng 11

Với 980 bộ hài cốt được phát hiện qua hai đợt khai quật, TPHCM đang khẩn trương kế hoạch chuẩn bị lễ truy điệu và an táng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố một cách trang trọng nhất.

Huy động phương tiện cơ giới, đẩy nhanh tiến độ hiện trường

Theo thông tin mới nhất từ Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ (Bộ Tư lệnh TPHCM), khu vực thi công trọng điểm hiện nay đang được tập trung cao độ tại Khu B và khu vực phía sau Nhà Truyền thống. Để bảo đảm hoàn thành dứt điểm công tác tìm kiếm đợt 2 trong tháng 11 theo đúng kế hoạch, tại hiện trường luôn duy trì cường độ làm việc cao.

Chỉ tính riêng trong ngày 6/11, lực lượng làm nhiệm vụ đã bóc tách, xử lý hơn 620 khối đất để mở rộng phạm vi tìm kiếm. Bộ Tư lệnh Thành phố đã huy động tối đa phương tiện cơ giới trực tiếp tham gia hiện trường, gồm 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải liên tục vận hành phục vụ công tác đào bới, vận chuyển đất đá.

Các chiến sĩ đội quy tập cùng phương tiện cơ giới làm việc tại hiện trường khu vực mới trong khuôn viên CV Lê Thị Riêng - Ảnh: Thắng Lợi

Những con số từ lòng đất

Xuyên suốt nhiều tháng qua, lực lượng chức năng đã thu về những kết quả gây xúc động mạnh. Lũy kế từ ngày bắt đầu (23/6) đến hết ngày 6/11, tổng cộng 980 bộ hài cốt liệt sĩ đã được tìm thấy, trong đó có 364 bộ đi kèm di vật.

Phân tích chi tiết, đợt 1 đã quy tập 731 hài cốt (đã được TP.HCM tổ chức lễ truy điệu và an táng trang trọng) Bước sang đợt 2 (tính từ ngày 15/10 đến 6/11), lực lượng chức năng tìm thêm được 249 bộ hài cốt đơn (57 bộ kèm di vật). Đáng chú ý, chỉ trong ngày 6/11, đội quy tập đã phát hiện thêm 21 hài cốt (10 bộ có di vật).

Cũng theo thống kê, bên cạnh 947 hài cốt được phát hiện, quy tập riêng lẻ, lực lượng chức năng còn tìm thấy 33 hài cốt nằm tại 8 vị trí mộ tập thể (gồm 2 vị trí thuộc Khu A và 6 vị trí tại Khu B).

Hình ảnh hài cốt Liệt sĩ được truy điệu ngày 14/10/2026 - Ảnh: Thắng Lợi

Thận trọng bóc tách, ứng dụng công nghệ ngầm

Để bảo đảm tiến độ nhưng tuyệt đối không bỏ sót, việc khai quật đang được triển khai theo hình thức “cuốn chiếu”: thăm dò các rãnh mộ, làm sạch đến đâu dứt điểm đến đó. Từng nhát cuốc, từng lớp đất đều được lực lượng thi công gạt bóc với sự thận trọng, tỉ mỉ tối đa. Đặc biệt, công tác khảo sát có sự phối hợp chặt chẽ của các chuyên gia, trường đại học, ứng dụng công nghệ radar xuyên đất và các thiết bị chuyên dụng để dò tìm dị thường ngầm, giúp khoanh vùng chính xác khu vực cần đào.

Ngay khi phát hiện hài cốt, các cơ quan chuyên môn lập tức tiến hành lấy mẫu sinh phẩm, bảo quản cẩn thận và bàn giao cho đơn vị giám định ADN. Đây là quy trình mang tính quyết định nhằm xác định danh tính liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng mỏi mòn của các thân nhân.

Hình ảnh các chiến sĩ tiêu binh thuộc Công an TP.Hồ Chí Minh thực hiện nhiệm vụ tại Lễ truy điệu và an táng liệt sỹ vào ngày 14/10/2026- Ảnh: Thắng Lợi

Hiện tại, song song với việc chạy nước rút trên hiện trường khai quật, các cơ quan chức năng TPHCM đang khẩn trương chuẩn bị vị trí an táng mới tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM. Ngay khi đợt 2 chính thức khép lại trong tháng 11, một lễ truy điệu và an táng trang nghiêm sẽ được tổ chức, đón các liệt sĩ về nơi yên nghỉ cuối cùng trong sự tri ân thành kính của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.