Đã tìm được 1.012 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 11/11, Bộ Tư lệnh TP.HCM thông tin về kết quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, trong ngày, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện, quy tập thêm 2 hài cốt liệt sĩ.

Đến ngày 11/11, lực lượng chức năng đã quy tập 1.012 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Lực lượng làm nhiệm vụ đã huy động 3 máy cuốc, một xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất và mở rộng phạm vi tìm kiếm; hơn 630m³ đất đã được xử lý.

Như vậy, tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 11/11, lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập tổng cộng 1.012 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, trong đó 371 hài cốt có di vật kèm theo.

Trong số này, 979 hài cốt được phát hiện, quy tập riêng lẻ; 33 hài cốt còn lại được tìm thấy tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở khu A và 6 vị trí ở khu B.

Công tác tìm kiếm, quy tập được triển khai qua hai đợt. Trong đợt 1, lực lượng chức năng đã quy tập 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Đợt 2 bắt đầu từ ngày 15/10, tập trung mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu B. Tính đến hết ngày 11/11, các lực lượng đã phát hiện, quy tập thêm 281 hài cốt liệt sĩ riêng lẻ, trong đó 64 hài cốt có di vật kèm theo.

Trước đó, ngày 4/11, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP.HCM ban hành kế hoạch triển khai giai đoạn 2 tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng.

Lực lượng làm nhiệm vụ huy động máy móc mở rộng phạm vi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Theo kế hoạch, thành phố tiếp tục tìm kiếm tại các vị trí đã khảo sát, đồng thời mở rộng phạm vi thăm dò tại khu B và phía sau Nhà Truyền thống, dự kiến hoàn thành trong tháng 11/2026.

Quá trình khai quật được thực hiện theo hình thức cuốn chiếu, kết hợp phương tiện cơ giới với đào thủ công, sàng lọc kỹ từng lớp đất để phát hiện hài cốt và di vật. Khi phát hiện hài cốt liệt sĩ, lực lượng chức năng tiến hành lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN, xác định danh tính.

Hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng vẫn đang tiếp tục, với mục tiêu sớm đưa các liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình và đồng đội.