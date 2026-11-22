Thi xong chưa có nghĩa là quy trình tuyển dụng được tiếp tục ngay. Đây là điểm người dự tuyển cần chú ý trong Công văn 13451/BNV-CCVC ngày 20.11.2026 của Bộ Nội vụ, được công bố trên báo chí ngày 21.11.

Theo hướng dẫn, các bộ, ngành, địa phương tạm dừng tuyển dụng mới công chức, bao gồm trường hợp đã thông báo tuyển dụng hoặc đã hoàn thành các bài thi nhưng chưa ban hành quyết định tuyển dụng. Việc tạm dừng gắn với quá trình rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031.

Cơ quan hành chính nhà nước đang rà soát vị trí việc làm, nhu cầu nhân lực để xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031. Ảnh: Chinhphu.vn

Ngoại lệ có điều kiện

Cơ quan đang thực hiện quy trình tuyển dụng theo chính sách thu hút người có tài năng tại Nghị định 179/2024/NĐ-CP được tiếp tục tuyển dụng nếu bảo đảm phù hợp với phương án biên chế giai đoạn 2027-2031.

Như vậy, việc được tiếp tục tuyển dụng không áp dụng tự động, mà phụ thuộc vào chính sách tuyển dụng mà cơ quan đang áp dụng và sự phù hợp về biên chế. Người dự tuyển cần kiểm tra thông báo của chính kỳ tuyển dụng mình tham gia, thay vì suy đoán từ bằng cấp hoặc kết quả thi của bản thân.

Với người đã đầu tư thời gian ôn thi và đang chờ quyết định, điều cần được trả lời rõ nhất là hồ sơ đang ở bước nào, thuộc diện tạm dừng hay được tiếp tục theo diện quy định, cơ quan nào sẽ thông báo bước tiếp theo. Đó cũng là những nội dung đơn vị tuyển dụng nên công khai để người dự tuyển có căn cứ thu xếp công việc.

Văn bản đặt việc tạm dừng trong thời gian hoàn thiện phương án nhân sự, không quy định một thời điểm cụ thể để các kỳ tuyển dụng đồng loạt được tiếp tục. Bởi vậy, người dự tuyển cần theo dõi thông báo chính thức của cơ quan tuyển dụng và giữ đầy đủ hồ sơ, kết quả, các thông báo đã nhận.

Giữ ổn định biên chế, vẫn xử lý nhu cầu thật sự cấp thiết

Đối với điều chuyển cán bộ, công chức, hướng dẫn yêu cầu tạm dừng để giữ nguyên biên chế tạm giao năm 2026, làm cơ sở xây dựng phương án cho giai đoạn mới. Trường hợp thật cần thiết vẫn được tiếp nhận, điều chuyển trong phạm vi biên chế được giao để đáp ứng ngay nhiệm vụ; cấp có thẩm quyền quản lý trực tiếp quyết định và chịu trách nhiệm.

Bộ Nội vụ đồng thời yêu cầu không lợi dụng điều chuyển để hợp thức hóa việc giữ biên chế hoặc làm phát sinh biên chế không cần thiết.

Từ cách thiết kế này có thể thấy, việc rà soát hướng đến xác định nhu cầu nhân lực trước khi bổ sung hay dịch chuyển con người. Muốn làm được điều đó, mỗi vị trí phải gắn với công việc và sản phẩm cụ thể; giữ một con số biên chế tự nó chưa trả lời được đơn vị đang thiếu người ở đâu.

Còn với người dự tuyển, sự minh bạch phải bắt đầu từ điều gần nhất: một thông báo rõ ràng về hồ sơ của mình. Quá trình sắp xếp có thể cần thời gian, nhưng người đang chờ đợi cần được biết mình chờ điều gì.