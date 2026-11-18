Lệnh cấm điện thoại đã bắt đầu có hiệu quả tại Mỹ. Ảnh: BBC.

Việc cấm học sinh sử dụng điện thoại trong trường học đang cho thấy những tác động tích cực đến kết quả học tập tại Mỹ. Nghiên cứu quy mô lớn do Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Giáo dục thuộc Đại học Harvard thực hiện cho thấy học sinh tại các trường áp dụng lệnh cấm nghiêm ngặt có mức tiến bộ về Toán và Đọc hiểu cao hơn so với những em học tại trường không có quy định tương tự.

Lệnh cấm điện thoại giúp cải thiện điểm số

Theo New York Times, đây là nghiên cứu toàn quốc đầu tiên theo dõi sự tiến bộ của từng học sinh trước và sau khi trường học triển khai lệnh cấm điện thoại. Kết quả được công bố hôm 17/11, dựa trên dữ liệu của 3,3 triệu học sinh từ lớp 3 đến lớp 10 tại 4.600 trường học ở Mỹ trong giai đoạn 2021-2026.

Đáng chú ý, những trường yêu cầu học sinh cất điện thoại vào túi khóa trong suốt ngày học ghi nhận mức cải thiện rõ rệt hơn. Điểm Toán và Đọc hiểu của học sinh tại các trường này tăng tương đương với việc các em có thêm 1-2 tuần học mỗi năm.

Theo GS Thomas Kane tại trường Sau đại học về Giáo dục thuộc Đại học Harvard, kết quả này cho thấy các nghiên cứu trước đây có thể đã đánh giá thấp tác động của việc sử dụng điện thoại trong trường học đối với thành tích học tập.

Nhiều trường ở Mỹ yêu cầu học sinh bỏ điện thoại vào túi khóa, không được sử dụng trong thời gian ở trường. Ảnh: New York Times.

Thực tế, điểm kiểm tra của học sinh Mỹ đã bắt đầu giảm từ hơn một thập kỷ trước. Xu hướng này trùng với thời điểm điện thoại thông minh ngày càng phổ biến. Điều này làm dấy lên lo ngại về ảnh hưởng của thiết bị đến khả năng tập trung và kết quả học tập.

Đến năm 2018, gần như tất cả thanh thiếu niên Mỹ đều sở hữu điện thoại thông minh. Phần lớn học sinh cho biết các em sử dụng thiết bị này hàng ngày tại trường.

Tuy nhiên, việc xác định điện thoại có phải nguyên nhân chính khiến thành tích học tập sa sút hay không vẫn là vấn đề gây tranh luận. Một số nghiên cứu trước đó đưa ra kết quả chưa thống nhất.

Nghiên cứu thực hiện tại một học khu ở bang Florida năm 2025 ghi nhận điểm kiểm tra tăng nhẹ vào năm thứ hai áp dụng lệnh cấm điện thoại. Trong khi đó, một nghiên cứu khác trên phạm vi toàn quốc, sử dụng điểm trung bình của các trường trong nhiều bài kiểm tra tiêu chuẩn, không tìm thấy mức tăng có ý nghĩa thống kê.

Theo GS Đại học Michigan Brian A. Jacob, tác giả của nghiên cứu toàn quốc trước đó, kết quả mới khá tương đồng với những gì nhóm của ông từng phát hiện. Điểm khác biệt là trong nghiên cứu trước, mức cải thiện chưa đủ lớn để đạt ý nghĩa thống kê.

Ông Jacob cho rằng không nên quá lạc quan trước những thay đổi còn khiêm tốn. Dù vậy, nếu mức cải thiện được duy trì và tích lũy qua từng năm, tác động có thể trở nên đáng kể.

Đáng chú ý, nghiên cứu của Harvard ghi nhận sự tiến bộ ở cả môn Toán và Đọc hiểu, không phân biệt học sinh có thành tích cao hay thấp. Điều này trái với dự đoán ban đầu của nhóm nghiên cứu rằng học sinh có kết quả học tập yếu sẽ hưởng lợi nhiều nhất từ chính sách cấm điện thoại.

Ở môn Đọc hiểu, lệnh cấm còn giúp hạn chế tình trạng điểm số giảm trong năm học. Các nhà nghiên cứu cho rằng hoạt động đọc đòi hỏi khả năng tập trung liên tục, trong khi thời gian sử dụng màn hình có thể lấn át thời gian dành cho việc đọc sách.

46 bang đã hạn chế điện thoại trong trường học

Không chỉ cải thiện điểm số, việc hạn chế điện thoại còn có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe tinh thần và khả năng tương tác xã hội của học sinh. Chính sách này được kỳ vọng góp phần giảm tình trạng bắt nạt trên mạng, cải thiện kỹ năng giao tiếp và khuyến khích học sinh tham gia thảo luận trên lớp.

Loại túi khóa điện thoại chuyên dụng được nhiều trường học Mỹ sử dụng. Ảnh: CNBC.

Bà Sarah Novicoff, nghiên cứu viên về giáo dục phổ thông tại Viện Chính sách Công California, cho rằng tác động của lệnh cấm điện thoại không nên chỉ được đánh giá qua thời gian học tập hay điểm kiểm tra.

Bà nhấn mạnh chính sách còn liên quan đến lòng tự trọng, sức khỏe tinh thần và khả năng kết nối với bạn bè cùng trang lứa. Đây là những khía cạnh quan trọng nhưng vẫn chưa có đủ câu trả lời từ các nghiên cứu hiện nay.

Bà Jill Anderson, giáo viên lớp 3 tại hạt Westchester, bang New York, cũng nhận thấy những thay đổi tích cực sau khi trường áp dụng lệnh cấm thiết bị. Trước đó, học sinh thường nhắn tin cho cha mẹ trong giờ học, thậm chí điện thoại đổ chuông khi giáo viên đang giảng bài.

Sau khi học sinh không còn được mang thiết bị bên mình, bà nhận thấy các em dành nhiều thời gian hơn cho những hoạt động giao tiếp trực tiếp.

Hiện nay, 46 bang tại Mỹ đã áp dụng lệnh cấm hoặc hạn chế sử dụng điện thoại di động trong trường phổ thông. Tuy nhiên, mức độ nghiêm ngặt và cách thực thi chính sách có sự khác biệt giữa các địa phương. Nghiên cứu của Đại học Harvard cho thấy những quy định nghiêm ngặt, trực tiếp ngăn học sinh tiếp cận điện thoại, mang lại tác động tích cực rõ rệt nhất đối với thành tích học tập.

Dù vậy, cấm điện thoại không phải giải pháp duy nhất để cải thiện chất lượng giáo dục. Các nghiên cứu trước đây cho thấy những trường học đạt kết quả tốt thường triển khai nhiều biện pháp can thiệp đồng thời. Hiệu quả còn phụ thuộc đáng kể vào cách tổ chức và thực hiện chính sách.

Một vấn đề khác là sự phổ biến của các thiết bị điện tử trong trường học có thể làm giảm tác dụng của lệnh cấm điện thoại. Một số giáo viên Mỹ cho biết học sinh chuyển sang sử dụng máy tính xách tay do trường cấp để nhắn tin cho nhau hoặc truy cập internet trong giờ học.

Ngoài ra, thời gian sử dụng thiết bị ngoài trường học cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả học tập. GS Đại học Rochester David Figlio, tác giả nghiên cứu về lệnh cấm điện thoại tại Florida, cho rằng phần lớn tác động tiêu cực của điện thoại có thể đến từ việc sử dụng thiết bị ngoài giờ học.

Theo ông, những hệ quả đáng chú ý gồm chất lượng giấc ngủ suy giảm, sức khỏe tinh thần thay đổi, khả năng tập trung bị ảnh hưởng và thời gian dành cho bài tập về nhà bị thu hẹp.