Đạ Tẻh sôi nổi Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Đồng chí Tống Giang Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đạ Tẻh dự và chung vui ngày hội tại thôn 3

Ngày hội có sự tham dự, chung vui của các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã cùng đại diện các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương.

Đồng chí Trần Thế Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đạ Tẻh dự và chung vui ngày hội tại thôn 4B

Tại ngày hội, cán bộ, đảng viên và Nhân dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm xây dựng, trưởng thành của MTTQ Việt Nam; đồng thời đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động và việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Qua đó, khẳng định vai trò của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND dự và chung vui ngày hội tại thôn 4A

Bên cạnh phần lễ, các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức sôi nổi, thu hút đông đảo người dân tham gia. Những tiết mục văn nghệ, hoạt động giao lưu mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc không chỉ tạo không khí vui tươi mà còn góp phần thắt chặt tình làng nghĩa xóm, tăng cường sự gắn bó trong cộng đồng dân cư.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Đạ Tẻh đã diễn ra các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ sôi nổi

Phát biểu chung vui tại các khu dân cư, lãnh đạo xã Đạ Tẻh ghi nhận, biểu dương những kết quả và đóng góp của cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong xây dựng cộng đồng đoàn kết, phát triển. Đồng thời, mong muốn mỗi khu dân cư tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tích cực lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh, trật tự, xây dựng nếp sống văn hóa và khu dân cư ngày càng văn minh, nghĩa tình.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Đạ Tẻh đã diễn ra các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ sôi nổi

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 không chỉ là dịp để Nhân dân gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ niềm vui mà còn góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Qua đó, tiếp tục khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết, phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp, tạo động lực để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Đạ Tẻh chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng phát triển, văn minh, giàu đẹp.