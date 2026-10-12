Đạ Tẻh chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Đồng chí Tiêu Hồng Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự hội nghị

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Tiêu Hồng Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Tống Giang Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đạ Tẻh; các đồng chí Thường trực Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã cùng đội ngũ cán bộ được quy hoạch.

Thời gian qua, công tác quy hoạch cán bộ được Đảng ủy xã Đạ Tẻh quan tâm triển khai, bảo đảm yêu cầu chuẩn bị nguồn nhân sự kế cận, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Đối với nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã thực hiện quy hoạch 48 cán bộ vào 81 vị trí. Trong đó, có 17 cán bộ trẻ, chiếm 35%; 15 cán bộ nữ, chiếm 31,25%; 7 cán bộ là người dân tộc thiểu số, chiếm 14,58%.

Cán bộ được quy hoạch các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy xã quản lý, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và 2026 - 2031 tham dự hội nghị

Cùng với đó, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã phê duyệt quy hoạch 14 đồng chí vào Ban Thường vụ Đảng ủy xã và 28 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã. Đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc UBND xã nhiệm kỳ 2026 - 2031, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã cho ý kiến phê duyệt quy hoạch theo thẩm quyền.

Việc xây dựng quy hoạch cán bộ được xác định là nhiệm vụ quan trọng, góp phần chủ động chuẩn bị nguồn nhân lực lãnh đạo, quản lý, bảo đảm tính kế thừa, phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ở cơ sở. Qua đó, tạo điều kiện để địa phương lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng những cán bộ có phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực chuyên môn và triển vọng phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tống Giang Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đạ Tẻh nhấn mạnh vai trò của công tác quy hoạch cán bộ trong việc xây dựng đội ngũ kế cận, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Hội nghị là dịp để lãnh đạo Đảng ủy xã gặp gỡ, trao đổi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đồng thời định hướng mục tiêu phấn đấu cho đội ngũ cán bộ được quy hoạch

Đồng chí đề nghị các cán bộ được quy hoạch tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tác phong công tác và năng lực thực tiễn.

Đồng thời, công tác quy hoạch cần gắn với quá trình đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ thực tế; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, năng lực, uy tín, tinh thần đổi mới và khả năng đáp ứng yêu cầu công việc.

Hội nghị là dịp để lãnh đạo Đảng ủy xã gặp gỡ, trao đổi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đồng thời định hướng mục tiêu phấn đấu cho đội ngũ cán bộ được quy hoạch. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ xã Đạ Tẻh có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.