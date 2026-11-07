Đạ Tẻh chủ động đưa dịch vụ khám sức khỏe đến gần người dân

Trong 2 ngày 4 và 5/11, tại Nhà văn hóa thôn 4B, hàng trăm người dân trên địa bàn xã Đạ Tẻh đã đến tham gia khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí

Linh hoạt tháo gỡ khó khăn về nhân lực

Trong 2 ngày 4 và 5/11, tại Nhà văn hóa thôn 4B, hàng trăm người dân trên địa bàn xã Đạ Tẻh đã đến tham gia khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí. Ngay từ sáng, các khâu tiếp đón, hướng dẫn, kiểm tra thông tin và tổ chức khám được triển khai khẩn trương, tuần tự. Đội ngũ y tế trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, trong khi lực lượng Đoàn Thanh niên, quân sự, công an cùng các đơn vị tại địa phương hỗ trợ hướng dẫn, điều tiết người dân, bảo đảm trật tự tại điểm khám. Việc đưa điểm khám về nhà văn hóa thôn giúp người dân thuận tiện đi lại, tiết kiệm thời gian, nhất là người cao tuổi và những người bận công việc sản xuất. Qua ghi nhận, sự phối hợp giữa các lực lượng đã góp phần giúp hoạt động khám diễn ra nhanh chóng.

Để có được tiến độ này, xã Đạ Tẻh đã chủ động tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn về nhân lực y tế. Theo đó, Trung tâm Y tế khu vực Đạ Huoai đang quá tải do cùng lúc triển khai nhiệm vụ trên địa bàn 9 xã nên không thể tổ chức khám cho người dân Đạ Tẻh. Trước yêu cầu phải bảo đảm tiến độ chiến dịch, UBND xã đã linh hoạt ký hợp đồng với Phòng khám Đa khoa Nhân Ái Sài Gòn - Đồng Nai, để trực tiếp tổ chức khám cho người dân, không để áp lực từ các địa bàn khác ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Tại các điểm tổ chức khám sức khỏe, đơn vị luôn bảo đảm nhân lực, trang thiết bị và các điều kiện chuyên môn tại điểm khám

Chú trọng chất lượng khám

Bên cạnh giải pháp về cơ sở khám, xã Đạ Tẻh còn chú trọng rà soát đối tượng, xây dựng kế hoạch và phân công trách nhiệm cụ thể. UBND xã đã thành lập Ban Chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách địa bàn, lĩnh vực; đồng thời yêu cầu các thôn phối hợp với Trạm Y tế thường xuyên cập nhật danh sách, hạn chế trùng lặp hoặc bỏ sót người dân.

Ông Nguyễn Hồng Cường - Phó Chủ tịch UBND xã Đạ Tẻh cho biết, qua nhiều lần rà soát, số lượng đối tượng dự kiến khám từ 27.180 người được điều chỉnh xuống còn 24.117 người và tiếp tục cập nhật còn 19.735 người thực tế có mặt tại địa phương. Đây là cơ sở để xã chủ động xây dựng lịch khám, bố trí nhân lực và tổ chức các điểm khám phù hợp. Mặt khác, công tác tuyên truyền, vận động cũng được triển khai đến từng khu dân cư. Trưởng thôn phối hợp với Trạm Y tế thông báo lịch khám, trực tiếp vận động những trường hợp chưa tham gia. MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, trường học và các cơ quan, đơn vị cùng tham gia tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa của việc khám sức khỏe định kỳ, phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật. Nhờ đó, đến ngày 5/11, đã có 16/18 thôn hoàn thành công tác khám; 2 thôn còn lại phấn đấu hoàn thành trước ngày 10/11. Sau đó, xã sẽ tổ chức khám vét, bảo đảm không bỏ sót người dân đủ điều kiện tham gia.

Cùng với hoàn thành chỉ tiêu, địa phương tiếp tục yêu cầu bảo đảm nhân lực, trang thiết bị và các điều kiện chuyên môn tại điểm khám; thường xuyên kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức, bảo đảm người dân được khám đúng quy định. Trạm Y tế phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội và các thôn cập nhật, đối chiếu danh sách người đã khám, chưa khám, hoàn thiện hồ sơ và dữ liệu quản lý sức khỏe.

Theo ông Nguyễn Hồng Cường, mục tiêu lâu dài của xã Đạ Tẻh không dừng lại ở việc hoàn thành một đợt khám diện rộng mà còn là phát huy hiệu quả hoạt động khám sàng lọc, giúp người dân chủ động hơn trong chăm sóc sức khỏe, từng bước nâng cao chất lượng quản lý sức khỏe cộng đồng ngay từ cơ sở.

Đến ngày 5/11, địa phương đã khám cho 19.608/19.735 người thuộc diện rà soát, đạt tỷ lệ 99,4%, tạm xếp thứ nhất trong 124 xã, phường, đặc khu toàn tỉnh.