Đạ Tẻh 3 sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc lần thứ I, năm 2026

Ban Tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị, thôn tham dự ngày hội

Đây là dịp để đồng bào các dân tộc giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, đồng thời góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tại địa phương.

Sôi nổi phần thi kéo co giữa các đội thi

Trong khuôn khổ ngày hội, các hoạt động thể thao và trò chơi dân gian diễn ra sôi nổi với những phần tranh tài ở các môn kéo co, nhảy bao bố, đập heo đất. Các đội thi đến từ các thôn, buôn đã thể hiện tinh thần đoàn kết, sự khéo léo và quyết tâm, tạo không khí vui tươi, hào hứng, thu hút sự cổ vũ nhiệt tình của người dân.

Trình diễn cồng chiêng tại ngày hội

Điểm nhấn của ngày hội là chương trình giao lưu văn nghệ với nhiều tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc và âm hưởng Tây Nguyên.

Nổi bật là các màn trình diễn cồng chiêng “Đón khách”, “Mừng lúa mới”, “Nhịp điệu Tây Nguyên” do các câu lạc bộ cồng chiêng, văn nghệ trên địa bàn biểu diễn. Bên cạnh đó, những tiết mục như “Giữ gìn khúc hát dân ca”, “Hào khí Việt Nam”, “Việt Nam máu đỏ da vàng”, múa “Việt Nam Tôi” cùng màn nhảy sạp của học sinh Trường THCS - THPT Lê Quý Đôn đã mang đến không khí vui tươi, thể hiện sự kết hợp giữa nét đẹp văn hóa truyền thống và sức trẻ.

Sôi nổi phần thi nhảy sạp

Thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể dục, thể thao, ngày hội góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống; đồng thời thúc đẩy phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại khu dân cư.

Đây cũng là dịp để tăng cường giao lưu, gắn kết cộng đồng, tạo động lực để đồng bào các dân tộc trên địa bàn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng xã Đạ Tẻh 3 ngày càng phát triển.