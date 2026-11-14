Đạ Tẻh 3 phát huy lợi thế, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp

Các chủ thể sản phẩm OCOP các xã Đạ Tẻh nói chung và Đạ Tẻh 3 nói riêng tăng cường quảng bá giới thiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ

Chuyển đổi cây trồng, khai thác lợi thế đất đai

Trên những vùng đất vốn gắn bó với cây điều, cao su và các loại cây trồng truyền thống, những năm gần đây, nông dân Đạ Tẻh 3 đã chủ động cải tạo vườn tạp, chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang các loại cây có giá trị kinh tế cao hơn. Trong đó, sầu riêng, bưởi da xanh, chôm chôm và dâu tằm đang dần khẳng định vai trò trong cơ cấu sản xuất nông nghiệp của địa phương.

Ông Vũ Ngọc Lâm - Chủ tịch UBND xã Đạ Tẻh 3 cho biết, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn cơ bản ổn định. Người dân ngày càng quan tâm chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng nông sản và hiệu quả kinh tế trên cùng đơn vị diện tích.

Xã Đạ Tẻh 3 nổi tiếng với vùng chuyên canh bưởi da xanh và đã được đăng ký nhãn hiệu chứng nhận chung “Bưởi da xanh Đạ Tẻh”

Đến nay, tổng diện tích gieo trồng toàn xã đạt 6.494 ha, bằng 109% kế hoạch, tăng 0,9% so với cùng kỳ. Đặc biệt, sầu riêng tiếp tục là một trong những cây trồng chủ lực với diện tích 1.452 ha, sản lượng ước đạt 10.050 tấn. Bên cạnh đó, địa phương duy trì các vùng trồng cao su, điều, cà phê, dâu tằm cùng nhiều loại cây ăn trái như bưởi, chôm chôm, măng cụt, góp phần tạo nên cơ cấu sản xuất đa dạng.

Cùng với mở rộng diện tích, việc chuyển đổi, cải tạo vườn cây cũng được người dân quan tâm thực hiện. Trong năm, toàn xã Đạ Tẻh 3 đã chuyển đổi, cải tạo được 208,86 ha, đạt 182% kế hoạch. Trong đó, diện tích chuyển sang cây ăn quả hơn 90 ha, riêng sầu riêng hơn 84 ha; cây cà phê gần 100 ha, cùng một số diện tích chuyển sang cao su, dâu tằm và các loại cây trồng khác.

Sầu riêng - loại cây trồng có giá trị kinh tế cao được người dân xã Đạ Tẻh 3 không ngừng mở rộng diện tích

Nâng chất lượng nông sản từ ứng dụng khoa học kỹ thuật

Theo ông Vũ Ngọc Lâm, cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, việc thay đổi tập quán canh tác, nâng cao chất lượng nông sản được địa phương xác định là hướng đi quan trọng. Công tác tuyên truyền, vận động nông dân áp dụng các quy trình sản xuất an toàn, sử dụng tiến bộ kỹ thuật trong chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh và quản lý vườn cây được quan tâm triển khai. Người dân từng bước chú trọng quy trình chăm sóc, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật hợp lý, bảo đảm chất lượng sản phẩm và an toàn trong sản xuất.

Đến nay, toàn xã có 30,5 ha sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP; 9 mã số vùng trồng sầu riêng được cấp với tổng diện tích 415,2 ha, 126 hộ tham gia. Đây là cơ sở quan trọng để nâng cao khả năng truy xuất nguồn gốc, đáp ứng yêu cầu của thị trường, từng bước mở rộng cơ hội tiêu thụ nông sản trong nước và xuất khẩu.

Đặc biệt, nghề trồng dâu nuôi tằm vốn có truyền thống tại địa phương tiếp tục được duy trì và phát triển. Với diện tích dâu tằm 336,3 ha, sản lượng đạt hơn 8.406 tấn, đây là một trong những cây trồng mang lại nguồn thu ổn định, góp phần đa dạng hóa sinh kế cho người dân. Bên cạnh các loại cây trồng chủ lực, những mô hình chăn nuôi quy mô hộ gia đình như nuôi dê, thỏ, dúi, hươu lấy nhung cũng được duy trì, tạo thêm nguồn thu và tận dụng hiệu quả điều kiện sản xuất tại địa phương.

Những chuyển biến trong sản xuất nông nghiệp đã góp phần cải thiện đời sống người dân. Đến ngày 10/11, thu nhập bình quân đầu người của xã ước đạt 69 triệu đồng/năm, tăng 6% so với cùng kỳ; giá trị sản phẩm trên một đơn vị diện tích đạt khoảng 144 triệu đồng/ha, tăng 15% so với cùng kỳ.

Từ những vườn cây được cải tạo, những vùng trồng từng bước chuẩn hóa quy trình sản xuất đến việc duy trì nghề truyền thống, xã Đạ Tẻh 3 đang tạo nền tảng để nông nghiệp phát triển theo hướng hiệu quả, bền vững, góp phần nâng cao thu nhập và đời sống người dân.