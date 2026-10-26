Đạ Tẻh 3 đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư, hoàn thiện hạ tầng nông thôn

Các công trình đường giao thông nông thôn được xã Đạ Tẻh 3 sớm thi công hoàn thành, đáp ứng nhu cầu đi lại, sản xuất và sinh hoạt của Nhân dân địa phương

Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh giải ngân

Theo ông Vũ Ngọc Lâm, Chủ tịch UBND xã Đạ Tẻh 3, năm 2026, tổng kế hoạch vốn đầu tư công được giao cho địa phương là 27.072 triệu đồng. Đến ngày 15/10, xã đã giải ngân 16.010 triệu đồng, đạt 59,1% kế hoạch.

Trong đó, nguồn vốn được giao từ đầu năm là 5.572 triệu đồng, đã giải ngân 5.182 triệu đồng, đạt 93%. Đối với nguồn vốn bổ sung giữa năm dành cho 2 công trình sử dụng vốn tỉnh, tổng vốn được giao là 14.500 triệu đồng, số vốn giải ngân đạt 10.425 triệu đồng, tương đương 72%. Riêng nguồn vốn bổ sung trong tháng 9/2026 dành cho 2 công trình, với tổng kinh phí 7 tỷ đồng, địa phương đang tổ chức lựa chọn nhà thầu. Đến ngày 15/10, số vốn giải ngân đạt 403 triệu đồng, bằng 5,8% kế hoạch.

Trước yêu cầu đẩy nhanh tiến độ trong những tháng cuối năm, UBND xã Đạ Tẻh đang tập trung theo dõi tình hình triển khai từng công trình, phối hợp xử lý khó khăn, vướng mắc và đẩy nhanh các thủ tục cần thiết. Mục tiêu là nâng cao tỷ lệ giải ngân, đồng thời bảo đảm chất lượng, hiệu quả và tuân thủ quy định trong quá trình thực hiện.

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Bên cạnh nguồn vốn đầu tư công, các công trình sử dụng vốn chi mục tiêu cũng được triển khai, từng bước cải thiện hạ tầng phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân. Cụ thể, công trình khắc phục, cải tạo cầu qua ngầm tràn trên tuyến suối ngang vào khu sản xuất thôn 7 đã hoàn thành, đưa vào sử dụng; giải ngân 2.059/2.100 triệu đồng, đạt 98,05%. Công trình nâng cấp, sửa chữa Nhà Văn hóa làm phòng họp, với kinh phí 655 triệu đồng, cũng đã hoàn thành, giải ngân 601,1 triệu đồng, đạt 91,8%.

Đối với công trình nạo vét, khơi thông dòng chảy, thoát lũ các tuyến kênh tiêu tại thôn 1, 2, 3, 4 và thôn Hà Lâm, tổng kinh phí 2 tỷ đồng đã được giải ngân 100% trong tháng 7/2026. Công trình đang được triển khai thi công, góp phần nâng cao khả năng tiêu thoát nước trên địa bàn.

Theo ông Vũ Ngọc Lâm, Chủ tịch UBND xã Đạ Tẻh 3, địa phương xác định đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với trách nhiệm của các bộ phận chuyên môn và tiến độ thực hiện từng công trình. Qua đó, phấn đấu đưa các công trình sớm phát huy hiệu quả, đáp ứng nhu cầu đi lại, sản xuất và sinh hoạt của Nhân dân.

Gắn đầu tư hạ tầng với xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo

Cùng với đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, xã Đạ Tẻh 3 tiếp tục triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

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Trong năm 2026, địa phương tập trung rà soát, đánh giá các tiêu chí nông thôn mới, xác định những tiêu chí đã đạt, chưa đạt hoặc chưa bền vững để đề ra giải pháp duy trì, nâng cao chất lượng. Công tác kiểm tra, hướng dẫn các thôn được tăng cường nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

Đối với công tác giảm nghèo, xã triển khai các chính sách hỗ trợ sinh kế, phát triển sản xuất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo. Theo kết quả điều tra sơ bộ cuối năm 2026, toàn xã còn 24 hộ nghèo và cận nghèo, với 98 khẩu, chiếm tỷ lệ 0,83%; trong đó có 4 hộ nghèo và 20 hộ cận nghèo, giảm 12 hộ so với đầu năm.

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Theo kết quả rà soát sơ bộ tiêu chí nghèo đa chiều giai đoạn 2027 - 2030, toàn xã có 52 hộ với 226 khẩu thuộc diện nghèo và cận nghèo, chiếm tỷ lệ 1,8%; gồm 21 hộ nghèo và 31 hộ cận nghèo. Các kết quả rà soát là cơ sở để địa phương tiếp tục xác định nhu cầu hỗ trợ, xây dựng giải pháp phù hợp, hướng đến giảm nghèo bền vững.

Ở khu vực đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất và chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Trong đó, công trình hệ thống điện chiếu sáng thôn Đạ Nhar có kinh phí 2,2 tỷ đồng; công trình bê tông đường vào khu sản xuất thôn Con Ó được bố trí 1,6 tỷ đồng.

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Theo ông Vũ Ngọc Lâm, tổng kế hoạch vốn đầu tư công thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026 của xã là 8,3 tỷ đồng. Đến thời điểm báo cáo, lũy kế giải ngân đạt 1.958 triệu đồng, bằng 24% kế hoạch. Địa phương dự kiến hoàn thành giải ngân nguồn vốn này trong tháng 11/2026.

Để đạt mục tiêu, UBND xã tiếp tục rà soát tiến độ từng dự án, đẩy nhanh thủ tục và tổ chức thi công, đồng thời chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tháo gỡ vướng mắc phát sinh. Việc giải ngân phải gắn với khối lượng thực hiện thực tế, bảo đảm chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn.

Với định hướng ưu tiên các công trình thiết yếu, kết hợp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, Đạ Tẻh 3 đang tập trung sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư, từng bước hoàn thiện hạ tầng nông thôn, tạo điều kiện phát triển sản xuất và cải thiện đời sống Nhân dân.