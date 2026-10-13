Đạ Tẻh 2 trang bị máy tính cho 11 thôn, thúc đẩy văn hóa đọc

Lãnh đạo xã Đạ Tẻh 2 bàn giao 11 bộ máy tính xách tay kèm phụ kiện cho 11 thôn trên địa bàn

Theo đó, UBND xã Đạ Tẻh 2 đã bàn giao 11 bộ máy tính xách tay cùng đầy đủ phụ kiện cho các thôn, bảo đảm mỗi thôn được trang bị một bộ thiết bị phục vụ hoạt động tại cơ sở.

Việc đầu tư máy tính không chỉ bổ sung phương tiện làm việc cho đội ngũ cán bộ thôn mà còn góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa cơ sở. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ và người dân tra cứu thông tin, tiếp cận tri thức, khai thác các nguồn tài liệu hữu ích, từng bước hình thành và phát triển thói quen đọc trong cộng đồng.

Thiết bị mới sẽ hỗ trợ các thôn ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cập nhật thông tin và triển khai các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội tại địa phương.

Cán bộ, công chức xã Đạ Tẻh 2 hướng dẫn bí thư chi bộ, trưởng các thôn cách vận hành, sử dụng máy tính và các thao tác cơ bản

Phát biểu tại buổi bàn giao, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Mạnh Việt đề nghị các thôn quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả thiết bị được trang bị; phát huy vai trò của máy tính trong hỗ trợ cán bộ thực hiện nhiệm vụ, giúp người dân tiếp cận thông tin và thúc đẩy chuyển đổi số từ cơ sở.

Ngay sau buổi bàn giao, cán bộ, công chức xã Đạ Tẻh 2 đã hướng dẫn bí thư chi bộ, trưởng các thôn cách vận hành, sử dụng máy tính và các thao tác cơ bản. Qua đó, giúp đội ngũ cán bộ thôn chủ động hơn trong khai thác thiết bị, phục vụ công tác chuyên môn và các hoạt động văn hóa tại cộng đồng.