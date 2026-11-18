Đồng chí Hoàng Văn Bằng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Lâm Đồng (ở giữa) cùng lãnh đạo địa phương tham dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn 10 trong sáng 18/11

Dự và chung vui ngày hội tại thôn 10 vào sáng 18/11 có các đồng chí: Hoàng Văn Bằng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh; Nguyễn Mạnh Việt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; Phùng Minh Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; Trương Quang Lang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã.

Đồng chí Hoàng Văn Bằng trao tặng lẵng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam chúc mừng ngày hội

Thôn 10 hiện có 414 hộ với hơn 1.400 nhân khẩu. Phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận, trong năm 2026, cán bộ và Nhân dân trong thôn đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh lao động sản xuất, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật và hỗ trợ nhau phát triển kinh tế.

Đồng chí Hoàng Văn Bằng đã trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho 11 hộ gia đình trên địa bàn xã Đạ Tẻh 2

Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng lên. Đến nay, thôn không còn hộ nghèo, chỉ còn 1 hộ cận nghèo thuộc diện bảo trợ; hơn 98% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Thôn tiếp tục duy trì danh hiệu thôn văn hóa, không còn nhà tạm bợ, dột nát; hầu hết các hộ đều có điện thoại thông minh kết nối internet và phương tiện nghe nhìn.

Cùng với phát triển kinh tế, phong trào xây dựng cảnh quan môi trường được người dân tích cực hưởng ứng. Hoạt động “Ngày Chủ nhật xanh” được duy trì vào ngày chủ nhật đầu tiên hằng tháng, góp phần giữ gìn đường làng, ngõ xóm sáng, xanh, sạch, đẹp.

Đại diện các đoàn thể trên địa bàn thôn 10 ký kết giao ước thi đua

Nhân dân đóng góp các loại quỹ với tổng số tiền gần 41 triệu đồng; duy trì tuyến đường cờ kiểu mẫu dài 1,6 km với 160 cột cờ trên 2 tuyến song song và 3 tuyến đường hoa, tạo diện mạo khang trang cho khu dân cư.

Phát biểu chung vui tại ngày hội, đồng chí Hoàng Văn Bằng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và tinh thần đoàn kết của cán bộ, Nhân dân thôn 10 trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự và xây dựng cảnh quan môi trường.

Đồng chí Hoàng Văn Bằng, Giám đốc Sở Ngoại vụ ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và tinh thần đoàn kết của cán bộ, Nhân dân thôn 10 trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự và xây dựng cảnh quan môi trường

Đồng chí mong muốn thời gian tới, địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả 5 nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phát huy vai trò chủ thể của người dân, gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, xây dựng khu dân cư văn minh, xanh, sạch, đẹp, an toàn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Dịp này, đồng chí Hoàng Văn Bằng đã trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho 11 hộ gia đình trên địa bàn xã Đạ Tẻh 2, đồng thời trao quà cho cán bộ và Nhân dân thôn 10.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã biểu dương, khen thưởng 3 gia đình, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp trong các phong trào tại khu dân cư. Ban Công tác Mặt trận thôn 10 cũng phát động phong trào thi đua năm 2027, nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo người dân.

Sôi nổi các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ