Đạ Tẻh 2 đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân

Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đạ Tẻh 2 tham dự đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân

Hội nghị là dịp để lãnh đạo địa phương lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, tiếp thu những ý kiến, kiến nghị từ cơ sở, qua đó kịp thời tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, điều hành và phục vụ Nhân dân.

Các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn xã Đạ Tẻh 2 tham gia ý kiến các vấn đề trên địa bàn

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Việt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đạ Tẻh 2 nhấn mạnh, đối thoại trực tiếp với Nhân dân là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, tạo điều kiện để cấp ủy, chính quyền và người dân cùng trao đổi, chia sẻ những vấn đề phát sinh trong thực tiễn. Qua đó, làm rõ các chủ trương, chính sách, giải pháp trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời tiếp thu những ý kiến đóng góp, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền địa phương ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn xã Đạ Tẻh 2 tham gia ý kiến các vấn đề trên địa bàn

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo xã Đạ Tẻh 2 báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm 2026 của xã.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Việt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đạ Tẻh 2 phát biểu tại buổi đối thoại

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn và xây dựng, các tầng lớp Nhân dân bày tỏ sự đồng tình, tin tưởng đối với sự lãnh đạo của Đảng ủy và công tác điều hành của chính quyền địa phương.

Người dân ghi nhận những chuyển biến trong giải quyết thủ tục hành chính, nhất là việc đơn giản hóa quy trình, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp. Đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng sâu sát cơ sở, thường xuyên nắm bắt tình hình đời sống, kịp thời tiếp nhận và giải quyết những vấn đề phát sinh tại địa bàn.

Ông Phùng Minh Đức, Chủ tịch UBND xã Đạ Tẻh 2 phát biểu giải đáp các ý kiến, kiến nghị của người dân phản ánh

Bên cạnh những kết quả đạt được, người dân cũng đề xuất cấp ủy, chính quyền quan tâm hỗ trợ các thôn sau sắp xếp, nhất là những địa bàn có diện tích rộng, nhằm bảo đảm hoạt động hiệu quả; rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ một số chi hội đoàn thể; tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ các thôn ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý, điều hành.

Đặc biệt, người dân mong muốn địa phương tăng cường thông tin, công khai tiến độ triển khai các công trình, dự án để các thôn và người dân nắm bắt, phối hợp thực hiện, đồng thời giám sát quá trình triển khai.

Đại diện lãnh đạo xã Đạ Tẻh 2 tham dự buổi đối thoại với người dân

Một trong những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm tại hội nghị là các giải pháp phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, nâng cao hiệu quả kinh tế.

Người dân kiến nghị địa phương hỗ trợ xây dựng mã số vùng trồng đối với các loại cây trồng chủ lực; tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng hệ thống tưới tự động nhằm tiết kiệm nước, giảm chi phí đầu vào. Cùng với đó, đề xuất quan tâm đầu tư, kéo đường điện 3 pha đến các vùng sản xuất để người dân có điều kiện ứng dụng máy móc, thiết bị vào sản xuất, từng bước nâng cao năng suất và giá trị nông sản.

Quang cảnh buổi đối thoại

Các ý kiến, kiến nghị tại hội nghị được đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn và lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Đạ Tẻh 2 trực tiếp trao đổi, giải đáp trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ và trách nhiệm. Đối với những nội dung cần thêm thời gian xem xét, địa phương tiếp thu để tiếp tục nghiên cứu, phối hợp với các cơ quan liên quan tìm hướng giải quyết phù hợp.

Thông qua hội nghị đối thoại, cấp ủy, chính quyền xã Đạ Tẻh 2 có thêm cơ sở nắm bắt sát hơn tình hình thực tiễn, tâm tư và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Đây cũng là kênh quan trọng để phát huy quyền làm chủ của người dân, tăng cường sự đồng thuận trong triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng địa phương ngày càng phát triển.