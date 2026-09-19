Đạ Tẻh 2 đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân

Đoàn viên, thanh niên xã Đạ Tẻh 2 hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ số, hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Đưa chuyển đổi số đến gần người dân

Thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách hành chính (CCHC), hưởng ứng Chương trình tình nguyện “Mùa hè số năm 2026”, Đoàn xã Đạ Tẻh 2 đã chủ động xây dựng Kế hoạch số 07-KH/ĐTN ngày 14/7/2026 và thành lập đội hình thanh niên tình nguyện.

Các đoàn viên, thanh niên tập trung hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ số, hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến; đồng thời phối hợp với các cơ quan chuyên môn tham gia số hóa dữ liệu, hồ sơ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của nền hành chính tại cơ sở.

Điểm đáng chú ý là chuyển đổi số ở Đạ Tẻh 2 không chỉ được triển khai trong cơ quan hành chính mà đang từng bước lan tỏa đến các tổ chức đoàn thể và cộng đồng dân cư. Qua đó, người dân được tiếp cận công nghệ số một cách gần gũi, trực tiếp và thiết thực hơn.

Xã Đạ Tẻh 2 đã thành lập đội hình thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ người dân trong giải quyết các thủ tục hành chính

Cùng với lực lượng đoàn viên, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đạ Tẻh 2 cũng triển khai mô hình “Chi hội Phụ nữ số”, gắn với phong trào “Bình dân học vụ số”. Mô hình trước mắt được thành lập tại Chi hội Phụ nữ thôn 4 với 20 thành viên tham gia trên tinh thần tự nguyện, đoàn kết và trách nhiệm.

Các thành viên mô hình được định hướng trở thành những người tiên phong trong học tập, ứng dụng công nghệ số vào công việc, sinh hoạt và đời sống; đồng thời góp phần hỗ trợ, lan tỏa kỹ năng số đến hội viên và người dân.

Từ những mô hình cụ thể này, tại xã Đạ Tẻh 2, chuyển đổi số được đưa vào từng nhóm đối tượng, từng khu dân cư, thay vì chỉ giới hạn trong phạm vi cơ quan nhà nước. Đây cũng là cách để hình thành thói quen sử dụng các nền tảng số, dịch vụ số trong cộng đồng, hướng đến xây dựng xã hội số ngay từ cơ sở.

Nâng chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

Song song với việc thúc đẩy kỹ năng số trong cộng đồng, UBND xã Đạ Tẻh 2 tập trung cải thiện chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính, lấy hiệu quả giải quyết công việc và sự hài lòng của người dân làm một trong những thước đo quan trọng.

Đảng ủy xã Đạ Tẻh 2 thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề về thực hiện chuyển đổi số cho các cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn

Ông Phùng Minh Đức, Chủ tịch UBND xã Đạ Tẻh 2 cho biết, địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ CCHC theo Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 8/1/2026 về công tác CCHC năm 2026, thực hiện các nhiệm vụ được điều chỉnh, bổ sung tại Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 28/2/2026 và các văn bản chỉ đạo của cấp trên.

Địa phương cũng ban hành Kế hoạch số 192/KH-UBND ngày 18/8/2026 về thực hiện cải thiện, nâng cao Chỉ số CCHC (PAR Index), Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) trong những tháng cuối năm.

Xã Đạ Tẻh 2 thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn nhằm đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số

Theo đó, UBND xã tập trung rà soát các tiêu chí, tiêu chí thành phần có nguy cơ bị mất điểm, xác định rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, cá nhân để khắc phục. Trách nhiệm của người đứng đầu cũng được gắn chặt với việc tổ chức thực hiện và kiểm tra kết quả CCHC.

Riêng trong quý III năm 2026, UBND xã đã kiểm tra công tác CCHC tại 3/4 phòng chuyên môn theo kế hoạch. Qua kiểm tra, địa phương xác định 13 vấn đề, hạn chế cần khắc phục, chủ yếu liên quan đến tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC, cập nhật hồ sơ, tài liệu minh chứng và một số nội dung trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Xã Đạ Tẻh 2 triển khai mô hình “Lắng nghe dân nói mỗi ngày trên môi trường số”

Sau kiểm tra, các phòng chuyên môn đã xây dựng giải pháp, phân công trách nhiệm và thực hiện chấn chỉnh. Đến thời điểm báo cáo, cả 13/13 vấn đề được phát hiện đã được khắc phục, đạt tỷ lệ 100%.

Những kết quả này cho thấy chuyển đổi số đang được Đạ Tẻh 2 triển khai song hành với cải cách quy trình, kỷ luật hành chính và nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức. Công nghệ chỉ phát huy hiệu quả khi đi cùng với sự thay đổi trong phương thức làm việc và tinh thần phục vụ người dân.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tiếp tục được duy trì, gồm: máy tính, máy quét, thiết bị số hóa hồ sơ, thiết bị hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến và hệ thống niêm yết thủ tục hành chính bằng mã QR.

Cán bộ, công chức tại Trung tâm thường xuyên hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục trực tuyến, theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ và chủ động rà soát những hồ sơ có nguy cơ trễ hạn.

Xã Đạ Tẻh 2 đang xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, hiện đại, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp

Hiệu quả bước đầu được thể hiện rõ qua số lượng hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết trên môi trường số.

Từ ngày 1/12/2025 - 9/2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đã tiếp nhận 3.693 hồ sơ, giải quyết 3.657 hồ sơ. Trong số hồ sơ đã giải quyết, có 3.655 hồ sơ trước hạn, 1 hồ sơ trễ hạn do lỗi hệ thống và 36 hồ sơ đang trong thời gian giải quyết.

Riêng từ ngày 1/6/2026 - 31/8/2026, Trung tâm tiếp nhận 1.352 hồ sơ, trong đó toàn bộ hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến, không phát sinh hồ sơ tiếp nhận trực tiếp. Trung tâm đã giải quyết và trả kết quả 1.352 hồ sơ, với 1.351 hồ sơ trước hạn và 1 hồ sơ trễ hạn do lỗi hệ thống.

Kết quả này cho thấy việc chuyển từ phương thức tiếp nhận hồ sơ trực tiếp sang môi trường trực tuyến đang được thực hiện mạnh mẽ tại Đạ Tẻh 2. Người dân có thêm điều kiện thực hiện thủ tục hành chính thuận tiện hơn, đồng thời cơ quan quản lý có thể theo dõi tiến độ, kiểm soát quy trình và hạn chế tình trạng hồ sơ tồn đọng.

Thời gian tới, UBND xã Đạ Tẻh 2 tiếp tục đẩy mạnh số hóa hồ sơ, giấy tờ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến, tăng cường hỗ trợ người dân trong quá trình sử dụng dịch vụ công.

Với cách làm đồng bộ từ chính quyền đến các tổ chức đoàn thể, chuyển đổi số tại Đạ Tẻh 2 đang từng bước đi vào thực chất. Không chỉ ứng dụng công nghệ trong điều hành và giải quyết thủ tục hành chính, địa phương còn chú trọng hình thành kỹ năng số trong cộng đồng.

Qua đó, góp phần xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, hiện đại, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và tạo nền tảng cho quá trình xây dựng chính quyền số, xã hội số tại địa phương.