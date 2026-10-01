Đà tăng trưởng sản xuất công nghiệp quý 3 có xu hướng chậm lại tại Phú Thọ

Khu công nghiệp Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: Nguyễn Thảo/TTXVN)

Theo Thống kê tỉnh Phú Thọ, trong 9 tháng năm 2026, tình hình kinh tế-xã hội tỉnh Phú Thọ cơ bản ổn định, nhiều ngành, lĩnh vực tiếp tục phát triển. Tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức khá cao; công nghiệp, thương mại-dịch vụ, đầu tư và tín dụng tiếp tục là những điểm sáng. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp trong quý 3 có xu hướng chậm lại.

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) 9 tháng năm 2026 theo giá so sánh năm 2020 ước tăng 10,01% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 13,48%; khu vực dịch vụ tăng 8,66%; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,61%.

Quy mô GRDP theo giá hiện hành ước đạt 345,4 nghìn tỷ đồng; công nghiệp-xây dựng chiếm 50,7% cơ cấu GRDP.

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản nhìn chung ổn định trong điều kiện thời tiết và dịch bệnh còn diễn biến phức tạp. Tổng sản lượng thủy sản 9 tháng ước đạt 63,2 nghìn tấn, tăng 4,3% so với cùng kỳ.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 9 tháng năm 2026 tăng 21,52% so với cùng kỳ; riêng công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 22,32%. Tuy nhiên, tốc độ tăng IIP quý 3 đạt 15,91%, thấp hơn quý 1 và quý 2, cho thấy đà tăng trưởng công nghiệp đang có dấu hiệu chậm lại.

Thương mại, dịch vụ của tỉnh tiếp tục tăng trưởng tích cực. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng ước đạt 129,4 nghìn tỷ đồng, tăng 17%; trong đó doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng 17,2%, dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 18,6%.

Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn 9 tháng năm 2026 ước đạt 118,4 nghìn tỷ đồng, tăng 15,8% so với cùng kỳ, trong đó, vốn ngoài Nhà nước chiếm 52,8% tổng vốn và tăng 15,2%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 21,3%; vốn Nhà nước tăng 12%. Đến cuối tháng 9, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng ước đạt 348,3 nghìn tỷ đồng, tăng 6,9% so với cuối năm 2025; tổng dư nợ cho vay đạt 405,7 nghìn tỷ đồng, tăng 10,1%. Tỷ lệ nợ xấu ước ở mức 0,78% tổng dư nợ.

Sản xuất linh kiện điện tử tại một doanh nghiệp ở tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: Nguyễn Thảo/TTXVN)

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 9 tháng năm 2026 tăng 4,35% so với cùng kỳ năm trước. Giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu dùng cho sản xuất bình quân 9 tháng tăng 6,72%, trong đó giá vật liệu dùng cho xây dựng tăng 14,81%.

Theo Thống kê tỉnh Phú Thọ, nhìn chung, kinh tế-xã hội tỉnh Phú Thọ 9 tháng năm 2026 tiếp tục duy trì xu hướng tích cực, với tăng trưởng GRDP ở mức hai con số, công nghiệp và dịch vụ giữ vai trò quan trọng, vốn đầu tư và tín dụng tiếp tục mở rộng./.