Theo CarNewsChina, ngành công nghiệp ôtô Trung Quốc ghi nhận mức tăng trưởng sản xuất chỉ 0,9% trong tháng 10, đánh dấu mức tăng yếu nhất kể từ năm 2022. Sự trì trệ này diễn ra giữa lúc nhu cầu nội địa sụt giảm, gây áp lực lên các nhà máy ôtô tại Trung Quốc, bất chấp lượng xuất khẩu tăng trưởng ngược dòng.

Chỉ số tăng trưởng sản xuất này đo lường giá trị gia tăng của ngành, không phải số lượng xe được xuất xưởng. Nói cách khác, con số này cho thấy mức tăng/giảm về giá trị kinh tế mà các nhà máy ôtô Trung Quốc tạo ra.

Tăng trưởng sản xuất chậm nhất từ 2022

Dữ liệu của Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc cho thấy nước này sản xuất khoảng 3 triệu xe trong tháng 10, giảm 7,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hãng tin Bloomberg cho biết mức tăng 0,9% về giá trị gia tăng của ngành sản xuất ôtô tại Trung Quốc là mức chậm nhất kể từ sau các gián đoạn liên quan đến dịch Covid vào năm 2022.

Số liệu sản xuất cũng cho thấy khoảng cách ngày càng nới rộng giữa xe năng lượng mới NEV - bao gồm ôtô thuần điện và PHEV - so với phần còn lại của thị trường.

Sản lượng NEV trong tháng 10 tăng 17,1% để đạt khoảng 2 triệu xe, dù sản lượng chung toàn ngành ôtô sụt giảm. Trong 10 tháng đầu năm nay, Trung Quốc hoàn tất sản xuất 26,4 triệu xe, bao gồm 14,5 triệu xe NEV, tương đương mức tăng 12,7%. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng sản xuất ôtô tại Trung Quốc giảm khoảng 4,1%.

Doanh số sa sút là nguyên nhân

Dữ liệu bán hàng tại Trung Quốc cho thấy doanh số ôtô du lịch nội địa nước này đạt 1,6 triệu xe trong tháng qua. Dù tăng trưởng 1,5% so với tháng liền trước, số liệu trên vẫn thấp hơn 27,1% so với tháng 10/2025.

Lũy kế từ đầu năm, lượng tiêu thụ ôtô tại Trung Quốc đạt gần 15 triệu xe, tương đương giảm 22,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Một trong những diễn biến đáng chú ý nhất thị trường ôtô Trung Quốc là đà sa sút của nhóm ôtô động cơ đốt trong. Chỉ có khoảng 534.000 xe thuộc nhóm này đến tay khách hàng Trung Quốc trong tháng 10, giảm 44% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau 10 tháng đầu năm, lượng ôtô động cơ đốt trong mà khách Trung Quốc mua đã giảm 32,5%, chỉ đạt 6,1 triệu xe.

Dù doanh số NEV giảm 13,7%, thị phần của nhóm này trong tổng doanh số ôtô du lịch tại Trung Quốc vẫn đạt mức kỷ lục 67,5%, chủ yếu do các nhóm xe khác tự “sảy chân”. Đáng chú ý, riêng ôtô thuần điện đã giảm 5,3% doanh số trong tháng 10, đạt khoảng 770.000 xe.

Theo CarNewsChina, sự chững lại nói trên diễn ra sau khi Trung Quốc cắt giảm chính sách ưu đãi thuế khi mua mới NEV từ đầu năm 2026.

Các mẫu xe đủ điều kiện mua trong năm 2024 và 2025 được miễn thuế mua xe, có áp dụng mức trần. Các giao dịch mua xe trong năm 2026 và 2027 chuyển sang mức giảm 50%. Ưu đãi thuế về cơ bản vẫn được duy trì, nhưng không còn hào phóng như giai đoạn trước.

Xuất khẩu “gánh” ngành công nghiệp ôtô Trung Quốc

Hoạt động xuất khẩu đã giúp các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc bù đắp phần nào doanh số nội địa. Xuất khẩu ôtô du lịch, bao gồm các phụ kiện phục vụ hoạt động CKD tại nước ngoài, đạt 928.000 xe trong tháng 10, tương đương tăng trưởng 68,5% so với năm trước.

Lượng xuất khẩu này chiếm 35% tổng “doanh số” xe con của các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc, tăng mạnh so với mức 19% của một năm trước đó. Riêng xuất khẩu xe NEV tăng trưởng 144,7% để đạt 582.000 xe.

Tesla là ví dụ điển hình cho sự chênh lệch ngày càng lớn giữa nhu cầu nội địa và xuất khẩu. Doanh số bán lẻ của hãng tại Trung Quốc đã giảm 66,1% xuống còn 8.817 xe trong tháng 10, đánh dấu mức thấp nhất kể từ tháng 7/2022.

Tuy nhiên, nhà máy Gigafactory Thượng Hải đã xuất khẩu 59.012 xe, tương đương mức tăng trưởng 66,3%. Nhờ đó, tổng lượng bàn giao của Tesla ở tháng qua đã tăng thêm 10,3%, đạt tổng cộng 67.829 xe.

Tổng thư ký CPCA Cui Dongshu cho biết tăng trưởng xuất khẩu ôtô của Trung Quốc có thể chậm lại, chỉ đạt khoảng 10% vào năm 2027. Ông viện dẫn các rào cản thương mại ngày càng gia tăng ở nước ngoài cùng với áp lực đối với hoạt động xuất khẩu sang Liên minh châu Âu, đồng thời xác định Trung Đông là động lực tiềm năng cho tăng trưởng tiếp theo.

Hiệp hội ôtô du lịch Trung Quốc cũng cảnh báo rằng một số đơn hàng nước ngoài đang được giao sớm trong bối cảnh có những dự báo về việc giảm hoàn thuế xuất khẩu và các điều kiện thuế quan siết chặt hơn. Số lô hàng này có thể “kéo” doanh số các nhà máy trong ngắn hạn, nhưng sẽ làm giảm nhu cầu xuất khẩu toàn ngành trong quý I/2027.