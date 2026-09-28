Đà tăng giảm đan xen trên thị trường chứng khoán châu Á

Bảng điện tử hiển thị chỉ số chứng khoán Nikkei 225 tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Khép lại phiên này, chỉ số Nikkei 225 ở Tokyo (Nhật Bản) giảm 0,7% xuống 65.877,62 điểm, trong khi chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải (Trung Quốc) để mất 1,7% xuống 3.823,62 điểm. Chỉ số Kospi tại Seoul (Hàn Quốc) cũng giảm 2,7% trong phiên mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ dài, trong khi các thị trường chứng khoán Manila, Mumbai, Bangkok và Jakarta cũng ghi nhận sắc đỏ.

Ở chiều ngược lại, tại Hong Kong (Trung Quốc), chỉ số Hang Seng tăng 0,6% lên 24.658,11 điểm. Các thị trường Sydney, Singapore và Wellington cũng đi lên.

Phiên này, việc giá dầu bật tăng mạnh sau khi Tổng thống Mỹ bác đề xuất thỏa thuận ngừng bắn của Iran tiếp tục làm dấy lên những lo ngại về lạm phát và gây áp lực lên các thị trường chứng khoán.

Tình hình lạm phát đẩy sự chú ý quay trở lại Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) trước cuộc họp chính sách tiếp theo vào cuối tháng 10, với công cụ FedWatch của CME dự báo xác suất diễn ra đợt tăng lãi suất thứ hai liên tiếp là hơn 65%.

Trước khi quyết định này được đưa ra, giới đầu tư sẽ đón nhận Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân – thước đó lạm phát ưa thích của Fed, được công bố trong tuần này, cùng với báo cáo việc làm quan trọng. Đây là yếu tố có thể đóng vai trò then chốt trong định hướng của các nhà hoạch định chính sách.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên này, chỉ số VN-Index giảm 4,43 điểm, hay 0,25%, xuống 1.780,68 điểm, còn chỉ số HNX-Index để mấy 0,9 điểm, hay 0,33%, xuống 271,31 điểm.