Đà tăng của giá vàng thế giới đang chững lại

Kim loại quý hiện dao động quanh mức 4.066 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Chốt phiên giao dịch ngày 5/11, giá vàng thế giới giao ngay tăng 28 USD lên 4.087 USD, đánh dấu đà tăng mạnh nhất trong một ngày kể từ 19/8. Đáng chú ý, có thời điểm kim loại quý lên mức cao nhất hai tuần qua tại 4.146 USD.

Nếu tính từ đầu tuần, giá vàng đã tăng hơn 250 USD/ounce so với mức đáy thấp nhất trong một năm ở 3.869 USD/ounce (phiên giao dịch ngày 30/10).

Đến hiện tại, giá vàng đã dần thu hẹp đà tăng, dao động quanh mức 4.066 USD/ounce.

Diễn biến trên thị trường hợp đồng phái sinh cũng khiến nhà đầu tư lo lắng. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 trên sàn COMEX đang giảm mạnh 41 USD xuống thẳng 4.072 USD/ounce.

Giá vàng vừa trải qua các phiên tăng giá liên tiếp. Biểu đồ: Kitco.

Nỗ lực quay trở lại trên mốc 4.100 USD của kim quý trong các phiên vừa qua phần nào được hỗ trợ bởi đồng USD. Chỉ số USD Index (DXY) đã dao động quanh mức thấp nhất kể từ ngày 30/9, khiến vàng - mặt hàng được định giá bằng đồng bạc xanh - trở nên rẻ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống gần mức thấp nhất trong 2 tháng, theo Reuters.

"Số liệu việc làm gần đây biến động khá mạnh. Giá vàng có thể chịu áp lực nếu số liệu cao hơn dự báo, bởi điều này nhiều khả năng sẽ củng cố kỳ vọng lớn của thị trường về một đợt tăng lãi suất vào tháng 12", ông Tai Wong, nhà giao dịch kim loại độc lập, cho biết.

Với các kim loại khác, giá bạc giao ngay đi ngang ở mức 52,23 USD/ounce. Giá bạch kim tăng 1,6%, lên 1.520,75 USD/ounce, trong khi palladium tăng 3,8%, đạt 1.042,24 USD/ounce.

Trên thị trường dầu thô, giá dầu Brent chuẩn toàn cầu vẫn duy trì dưới ngưỡng 100 USD/thùng, sau khi lao dốc gần 9% trong phiên trước đó. Trong khi đó, dầu WTI tại Mỹ ổn định quanh 91 USD/thùng. Các chuyên gia thị trường nhận định diễn biến này xuất phát từ kỳ vọng những thắng lợi lớn của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử Mỹ có thể giúp giảm nguy cơ xung đột giữa Mỹ và Iran.

Tâm điểm chú ý đang đổ dồn vào Phố Wall. Trong phiên giao dịch ngày 5/11 (giờ Mỹ), thị trường chứng khoán Mỹ lao dốc mạnh, xóa sạch thành quả từ đợt tăng mạnh sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Đà bán tháo diễn ra khi nhà đầu tư đẩy nhanh việc rút vốn khỏi nhóm cổ phiếu công nghệ do lo ngại tốc độ phát triển hạ tầng trung tâm dữ liệu có thể chậm lại.

Chỉ số Nasdaq Composite giảm 5,52% xuống còn 24.315 điểm khi chốt phiên. Chỉ số thiên về công nghệ này đã chính thức rơi vào vùng điều chỉnh, sau khi giảm hơn 10% so với mức đỉnh lịch sử thiết lập trong tháng trước, theo CNBC.

Tương tự, chỉ số S&P 500 mất 4,36% xuống 7.353,73 điểm. Trong khi đó, Dow Jones giảm 3,44% còn 51.523,06 điểm.

Như vậy, cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều ghi nhận phiên giảm mạnh nhất kể từ tháng 4/2025.

Chỉ số Russell 2000, đại diện cho nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ, cũng giảm 4,45% và rơi vào vùng điều chỉnh.

Các cổ phiếu liên quan đến ngành bán dẫn và trung tâm dữ liệu tiếp tục đi xuống trong phiên thứ 2 liên tiếp. Giới đầu tư lo ngại việc đảng Dân chủ giành chiến thắng tại cả Thượng viện và Hạ viện, cùng những kết quả thuận lợi trong các cuộc bầu cử thống đốc tại những bang chủ chốt, có thể khiến tiến độ mở rộng hạ tầng trung tâm dữ liệu chậm lại.

Giới đầu tư cũng đang chờ báo cáo việc làm phi nông nghiệp (NFP) của Mỹ, dự kiến công bố vào ngày 6/11 (giờ Mỹ), để có thêm manh mối về lộ trình chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương.