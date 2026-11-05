Đà tăng chững lại, cổ phiếu phân hóa

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đã phân hóa trong sáng nay.

Đêm qua chứng khoán Mỹ và giá dầu cùng phản ứng rất tích cực với kết quả bầu cử giữa kỳ. Chỉ số Dow Jones tăng 3,30%, S&P 500 tăng 1,58, Nasdaq tăng 1,44%. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 8,3%, còn 88,12 USD/thùng, dầu Brent giảm 8,7% còn 94,62 USD/thùng. Đến sáng nay giá dầu WTI xuống dưới 87 USD/thùng, dầu Brent còn dưới 94 USD/thùng.

Diễn biến tích cực này giúp quán tính tăng giá tại thị trường trong nước tiếp tục xuất hiện ngay đầu phiên. VN-Index lên cao nhất lúc 9h21, tức là khoảng 5 phút sau khi có giá mở cửa, đạt 1753,15 điểm, tăng 20,13 điểm tương đương 1,16%. Tuy nhiên từ đỉnh cao này chỉ số bắt đầu trượt dốc, kết phiên sáng còn tăng 5,84 điểm (+0,34%).

Độ rộng cũng thay đổi tương ứng: Lúc chỉ số đạt đỉnh ghi nhận 198 mã xanh và 42 mã đỏ, đến 10h còn 185 mã xanh/87 mã đỏ, 11h còn 157 mã xanh/140 mã đỏ và kết phiên là 147 mã xanh/148 mã đỏ.

Về mặt cổ phiếu, sàn HoSE từ chỗ có tới 209 cổ phiếu tăng cao nhất trên 1% so với tham chiếu, cuối phiên còn 70 mã. Như vậy không chỉ số mã đỏ tăng lên mà rất nhiều cổ phiếu cũng hạ dần độ cao.

Điều này khiến sự suy yếu của VN-Index có sự đồng thuận cao, không hẳn chỉ do ép tru. Trên thực tế VIC tuy lùi lại khoảng 0,79% so với mức cao nhất nhưng chốt phiên vẫn còn tăng 1,54% so với tham chiếu, đem về gần 6 điểm, tức là còn nhiều hơn cả tổng mức tăng. CTG cũng chỉ lùi giá không đáng kể 0,32% so với đỉnh, hiện vẫn đang tăng 1,45%. MBB lùi 0,77%, còn tăng 1,04%. Đây là 3 cổ phiếu trong Top 10 vốn hóa còn tăng tốt nhất. VHM xanh nhẹ 0,16% sau khi chịu sức ép rất lớn, lùi giá tới 2,47% so với mức cao nhất.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Các mã vốn hóa lớn còn lại là VCB, BID, VPB, HPG, GAS, MCH bị ép giá rất mạnh, ví dụ BID lùi tới 2,27% và đảo chiều thành giảm 0,31%. VCB bị ép -1,99% thành giảm 0,91%. HPG bị ép -1,83% thành giảm 0,92%. GAS bị ép -2,22% thành giảm 1,06%...

Thống kê rổ VN30 có tới 20 mã bị ép giá lùi lại quá 1% trong sáng nay và 11 mã chốt phiên dưới tham chiếu. Chỉ số vẫn đang tăng nhẹ 0,14% với 15 mã xanh/12 mã đỏ nhưng cũng chủ yếu phụ thuộc vào VIC.

Hiện tượng kiềm chế giá chiều tăng là rất rõ ràng, thanh khoản rổ VN30 sáng nay tăng gần 52% so với sáng hôm qua và sàn HoSE tính riêng khớp lệnh cũng tăng hơn 54%. Sàn này đạt gần 8.147 tỷ đồng chưa kể thỏa thuận là mức cao nhất 11 phiên sáng trở lại đây.

Sự suy yếu và phân hóa có thể thấy rõ nhất ở nhóm cổ phiếu chứng khoán, những mà bùng nổ chiều qua. VIX vẫn tăng rất tốt 4,37% và thanh khoản cực cao hơn 1.102 tỷ đồng nhưng giá thực chất vẫn bị ép xuống khoảng 2,23% so với giá cao nhất. VND cũng khá, tăng 1,43%, khớp 193,5 tỷ đồng, giá lùi tới -3,41%. TCX còn tăng 1,23% sau khi trả lại -2,38% từ đỉnh, khớp 124,1 tỷ. Một số mã nhỏ khác như BMS, SBS, ABW cũng đang tăng trên 2% nhưng số lớn mã khác chỉ tham chiếu hoặc giảm. VCI, CTS, LPS, HCM, BSI, ORS đều đang đỏ. Cổ phiếu ngân hàng cũng tương tự, chỉ còn 10/28 mã xanh.

Với độ rộng co hẹp lại theo thời gian, cổ phiếu vừa và nhỏ nhìn chung chịu sức ép khá rõ. Trong 147 mã xanh chỉ còn 70 mã tăng hơn 1% với 18 mã khớp từ 10 tỷ đồng trở lên. Phía đỏ có 80 mã giảm hơn 1% và cũng chỉ 20 mã khớp quá 10 tỷ đồng. Như vậy phần lớn cổ phiếu tuy vẫn tập trung trong biên độ dao động hẹp dưới 1% nhưng rõ ràng sự hưng phấn đầu ngày gần như không còn.

Điểm tốt là thanh khoản đã gia tăng mạnh dưới sức ép bán ra. Luôn có những nhà đầu tư muốn bán ra sau phiên tăng đột biến. Quan trọng là vẫn có dòng tiền mua vào. Lượng tiền này có kỳ vọng mới và chuyển hóa thành cổ phiếu.