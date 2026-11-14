Đà tăng chưa lan tỏa, thị trường chứng khoán tiếp tục phân hóa trong tuần qua

Tính chung cả tuần từ ngày 9 đến 13-11, VN-Index tăng 0,55% so với tuần trước. Trái chiều, HNX-Index giảm 0,68%, còn UPCoM-Index giảm 0,30%. Như vậy, mức tăng của VN-Index chưa tạo được hiệu ứng lan tỏa sang hai sàn còn lại. Đáng chú ý, tỷ lệ giảm của HNX-Index còn lớn hơn mức tăng của VN-Index, phản ánh sự khác biệt về diễn biến giữa các khu vực thị trường.

Sự phân hóa này cho thấy thị trường chưa hình thành được xu hướng tăng đồng đều. Trong khi chỉ số đại diện cho sàn HOSE cải thiện, các chỉ số trên HNX và UPCoM vẫn chịu áp lực điều chỉnh. Vì vậy, mức tăng của VN-Index chưa đủ để khẳng định thị trường đã bước vào một nhịp phục hồi bền vững trên diện rộng.

Một điểm cần lưu ý là diễn biến của các chỉ số không hoàn toàn đồng nhất. Khi VN-Index tăng nhưng HNX-Index và UPCoM-Index giảm, việc chỉ căn cứ vào sắc xanh của chỉ số chính để đánh giá toàn cảnh thị trường có thể chưa phản ánh đầy đủ trạng thái giao dịch. Sự phân hóa giữa các sàn cũng đặt ra yêu cầu theo dõi kỹ hơn diễn biến của từng nhóm cổ phiếu, thay vì chỉ tập trung vào biến động của VN-Index.

Trong tuần giao dịch tới, khả năng duy trì đà tăng của VN-Index, đồng thời thu hẹp mức giảm của HNX-Index và UPCoM-Index, sẽ là những yếu tố đáng chú ý. Thị trường cần có sự cải thiện đồng đều hơn giữa các chỉ số để củng cố tín hiệu phục hồi và tạo nền tảng cho xu hướng tích cực rõ nét hơn.