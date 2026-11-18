Thị trường ô tô đang chứng kiến sự chuyển dịch mạnh mẽ từ hộp số sàn sang số tự động. Ở phân khúc xe cao cấp, ngày càng nhiều hãng loại bỏ tùy chọn số sàn, ngoại trừ một số dòng xe thể thao chuyên biệt. Ngay cả ở nhóm ô tô phổ thông giá rẻ, số lượng mẫu xe số sàn cũng đang dần thu hẹp.

Tuy nhiên, một khảo sát do AA Cars thực hiện tại Anh cho thấy hộp số sàn vẫn có chỗ đứng đáng kể, đặc biệt với nhóm khách hàng trẻ. Cụ thể, 51% người trong độ tuổi 18-34 được hỏi cho biết vẫn kỳ vọng chiếc ô tô tiếp theo của mình sẽ sử dụng hộp số sàn.

Đáng chú ý, kết quả này xuất hiện trong bối cảnh ngày càng nhiều người lựa chọn học và thi bằng lái xe số tự động. Năm 2025, khoảng 30% số bài thi sát hạch lái xe thực hành tại Anh được thực hiện trên ô tô số tự động, mức cao nhất từng được ghi nhận.

Theo nhận định của AA Cars, việc người trẻ tiếp tục lựa chọn xe số sàn không hẳn xuất phát từ sở thích lái xe hay mong muốn có cảm giác điều khiển chân thực hơn. Nguyên nhân chủ yếu nằm ở yếu tố kinh tế và sự đa dạng lựa chọn trên thị trường xe cũ.

Với những người mua ô tô lần đầu, đặc biệt là nhóm có ngân sách hạn chế, việc chỉ tìm kiếm xe số tự động có thể khiến danh sách lựa chọn bị thu hẹp đáng kể. Trong khi đó, sở hữu bằng lái xe số sàn đồng nghĩa với việc người lái có thể điều khiển cả xe số sàn lẫn số tự động, qua đó linh hoạt hơn khi tìm mua ô tô phù hợp với khả năng tài chính.

Thực tế này cũng đang đặt ra vấn đề về quy định cấp giấy phép lái xe tại Anh. AA đang vận động Chính phủ nước này xem xét cơ chế chuyển đổi bằng lái từ số tự động sang số sàn thông qua một khóa đào tạo bổ sung, thay vì yêu cầu người lái phải thi lại toàn bộ bài thi thực hành như hiện nay.

Theo đề xuất, người đã có bằng lái xe số tự động sẽ tham gia tối đa 10 buổi học để bổ sung các kỹ năng cần thiết như điều khiển chân côn, sang số và khởi hành ngang dốc. Sau đó, học viên trải qua một bài đánh giá để chứng minh khả năng điều khiển xe số sàn.

Hiện tại, người có bằng lái xe số tự động muốn chuyển sang lái xe số sàn phải đăng ký và thi lại bài thi thực hành từ đầu. Quy trình này không thực sự thuận tiện khi thời gian chờ một suất thi thực hành tại Anh hiện vào khoảng 10 tuần.

Ông James Hosking, Giám đốc điều hành AA Cars, cho rằng hộp số sàn đang dần biến mất khỏi các showroom xe mới nhưng vẫn giữ vai trò quan trọng trên thị trường ô tô đã qua sử dụng. Đây cũng là lý do khiến nhiều tài xế trẻ chưa muốn từ bỏ loại hộp số này.

Theo ông, việc duy trì bằng lái xe số sàn giúp người mua xe lần đầu có nhiều lựa chọn hơn, nhất là khi phải cân đối ngân sách. Đề xuất đào tạo chuyển đổi cũng phù hợp với sự thay đổi của thị trường, bởi người lái chỉ cần bổ sung những kỹ năng đặc thù của xe số sàn thay vì phải trải qua toàn bộ kỳ thi sát hạch một lần nữa.

Dù vậy, AA Cars nhấn mạnh chương trình chuyển đổi vẫn cần có bài kiểm tra đủ chặt chẽ để bảo đảm người lái thực sự thành thạo các kỹ năng trước khi được cấp quyền điều khiển xe số sàn.

(Theo Auto Express)