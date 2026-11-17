Đây là thời điểm nhà cầm quân người Hàn Quốc chia tay tuyển Việt Nam, nếu hai bên không đạt được thỏa thuận mới hoặc một trong hai phía không muốn tiếp tục gắn bó.

Theo thông tin Saostar đã đề cập, hợp đồng ban đầu giữa HLV Kim Sang Sik và VFF được ký vào tháng 5/2024, có thời hạn hai năm, kèm điều khoản tự động gia hạn thêm một năm nếu nhà cầm quân người Hàn Quốc hoàn thành các mục tiêu chuyên môn được giao. Sau những thành công cùng bóng đá Việt Nam trong năm 2025, điều khoản này đã được kích hoạt, giúp ông Kim tiếp tục dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam đến hết tháng 2/2027, tức ngày 28/2/2027.

Như vậy, ngày 28/2/2027 sẽ là thời điểm hợp đồng hiện tại chính thức đáo hạn. Nếu không có thỏa thuận mới, HLV Kim Sang Sik sẽ kết thúc nhiệm vụ trên cương vị HLV trưởng tuyển Việt Nam. Khả năng này đang được quan tâm sau khi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) quyết định điều chỉnh lịch tổ chức Asian Cup 2027.

HLV Kim Sang Sik sẽ hết hạn hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vào cuối tháng 2/2027.

Ban đầu, Asian Cup 2027 diễn ra từ ngày 7/1 đến 5/2/2027 tại Saudi Arabia. Thời điểm kết thúc giải đấu gần như trùng với thời hạn hợp đồng của HLV Kim Sang Sik, qua đó tạo điều kiện để VFF đánh giá thành tích của đội tuyển trước khi quyết định tương lai nhà cầm quân người Hàn Quốc.

Tuy nhiên, AFC đã chính thức chuyển giải đấu sang ngày 23/12/2027 đến 21/1/2028. Điều này tạo ra một khoảng trống gần 10 tháng giữa thời điểm hợp đồng của ông Kim kết thúc và ngày Asian Cup khởi tranh. Theo Aju Press của Hàn Quốc, đây là biến số lớn đối với tương lai của chiến lược gia người Hàn Quốc tại Việt Nam.

Trong trường hợp VFF và HLV Kim Sang Sik muốn tiếp tục đồng hành, hai bên cần có hợp đồng mới, trước khi hết hạn hợp đồng cũ vào cuối tháng 2/2027. Ngược lại, nếu VFF không đề xuất gia hạn hoặc nhà cầm quân người Hàn Quốc không muốn ký tiếp, mối lương duyên giữa hai bên sẽ khép lại vào thời điểm hợp đồng đáo hạn.

Đáng chú ý, tương lai của HLV Kim Sang Sik được dự đoán gắn với quá trình Đại hội khóa X dự kiến diễn ra vào tháng 1/2027. Đây là yếu tố có thể ảnh hưởng đến định hướng nhân sự và kế hoạch phát triển các đội tuyển quốc gia trong nhiệm kỳ mới.

Kể từ khi tiếp quản tuyển Việt Nam vào tháng 5/2024, HLV Kim Sang Sik đã giành nhiều thành tích đáng chú ý, trong đó có chức vô địch AFF Cup 2024 và AFF Cup 2026, chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025, HCV SEA Games 33 và HCĐ U23 châu Á 2026. Ông cũng giúp tuyển Việt Nam giành quyền tham dự Asian Cup 2027.

Dù vậy, những thành công đã qua không đồng nghĩa hai bên chắc chắn tiếp tục hợp tác. Tháng 2/2027 sẽ là cột mốc quan trọng, quyết định HLV Kim Sang Sik tiếp tục dẫn dắt tuyển Việt Nam hay khép lại hành trình tại đây. Hiện chưa có thông báo chính thức về hợp đồng mới giữa nhà cầm quân người Hàn Quốc và VFF.