Đã rõ danh tính nhóm đối tượng thực hiện 9 vụ trộm cắp xe máy, xe điện ở Đà Nẵng

Theo Cổng TTĐT Bộ Công an, vào lúc 6 giờ ngày 22/10, qua công tác quản lý địa bàn, Công an phường tiến hành làm việc, kiểm tra chất ma túy đối với 5 đối tượng, gồm: N.V.H (sinh năm 2009), N.V.T (sinh năm 2008), cùng trú phường Bàn Thạch; N.M.L (sinh năm 2010, trú xã Thăng Điền); C.T.N.B (sinh năm 2007, trú xã Tam Xuân) và C.T.N.B (sinh năm 2009, trú xã Tam Xuân). Kết quả, cả 5 đối tượng đều âm tính với chất ma túy.

Nhóm đối tượng cùng tang vật vụ án.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận, trong khoảng thời gian từ ngày 27/9 đến ngày 18/10/2026, đã thực hiện 9 vụ trộm cắp xe máy, xe đạp điện trên địa bàn phường Tam Kỳ, xã Tam Xuân và xã Chiên Đàn, sau đó đưa tài sản đi tiêu thụ để lấy tiền tiêu xài.

Với tinh thần chủ động, quyết liệt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, Công an phường đã khẩn trương triển khai lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức truy tìm và thu hồi 9 phương tiện là tang vật, gồm 7 xe máy, 1 xe máy điện và 1 xe đạp điện.

Hiện, Công an phường đang tiếp tục xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.