Đã rõ danh tính gã đàn ông sàm sỡ cụ bà tại khu vực cổng Bệnh viện Bạch Mai

Ngày 7/11/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Liễu Văn Thị (SN 1977, trú tại tỉnh Phú Thọ) để làm rõ hành vi có dấu hiệu phạm tội “Làm nhục người khác”.

Đối tượng Liễu Văn Thị. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Trước đó, ngày 5/11, thông qua thông tin phản ánh của người dân trên ứng dụng Hanoi Smart Police, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Kim Liên tiến hành xác minh thông tin một người đàn ông làm nghề lái xe ôm có hành vi sàm sỡ một phụ nữ cao tuổi tại khu vực cổng Bệnh viện Bạch Mai, phường Kim Liên, Hà Nội.

Quá trình xác minh, cơ quan công an xác định Liễu Văn Thị đã lợi dụng mối quan hệ quen biết để thực hiện hành vi sàm sỡ bà T.T.T. (SN 1961, trú tại tỉnh Ninh Bình). Thời điểm xảy ra sự việc, bà T. vừa khám bệnh tại bệnh viện và đang đứng chờ xe buýt.

Hình ảnh gã đàn ông sàm sỡ cụ bà được ghi lại

Làm việc với cơ quan công an, bà T.T.T xác nhận sự việc và có đơn đề nghị xử lý. Liễu Văn Thị cũng đã khai nhận hành vi vi phạm.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đang tiếp tục làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.