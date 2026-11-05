Đã rõ chuyện HLV Park Hang Seo chia tay ở Thái Lan

Nhà cầm quân người Hàn Quốc liên tục đối diện với những tranh cãi và áp lực ngoài chuyên môn, khiến hành trình của ông tại Thai League 2 không diễn ra bình yên như kỳ vọng. Liệu HLV Park Hang Seo có sớm nói lời chia tay ở Thái Lan?

Sau 9 trận dẫn dắt Kanchanaburi Power, HLV Park Hang Seo có thành tích thắng 3, hòa 5 và thua 1. Đội bóng hiện đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng. Đây chưa phải kết quả quá tệ, nhất là khi Kanchanaburi vẫn đang trong quá trình xây dựng lực lượng và hướng đến mục tiêu cạnh tranh vị trí cao hơn.

Đáng chú ý, Chủ tịch Prawat Kithammakunnit đã công khai bảo vệ HLV Park Hang Seo. Prawat Kithammakunnit khẳng định Kanchanaburi Power theo đuổi kế hoạch dài hạn và không có ý định sa thải nhà cầm quân người Hàn Quốc chỉ vì đội bóng không thể thăng hạng trong một mùa giải. Tuyên bố này cho thấy ban lãnh đạo vẫn đặt niềm tin vào chiến lược phát triển cùng HLV Park Hang Seo.

Tương lai của HLV Park Hang Seo tại Kanchanaburi Power đang nhận được sự quan tâm sau hơn 4 tháng làm việc ở Thái Lan.

Tuy nhiên, những diễn biến gần đây khiến câu chuyện tương lai của ông Park có thêm nhiều khía cạnh đáng chú ý. Ngày 16/9, ông gây tranh cãi sau trận hòa Nakhon Pathom 1-1 khi chỉ trích trọng tài và nhắc đến thành tích đối đầu giữa bóng đá Thái Lan với Việt Nam. Phát biểu này khiến dư luận Thái Lan phản ứng mạnh, buộc ông phải công khai xin lỗi.

Đến tháng 10, HLV Park Hang Seo tiếp tục có những phản ứng gay gắt với các quyết định trọng tài trong trận thua Phrae United và trận hòa Muang Loei United. Những tranh cãi liên tiếp khiến hình ảnh của ông tại Thái Lan thường xuyên xuất hiện trên truyền thông, nhưng không phải vì thành tích chuyên môn.

Mới nhất, vụ việc ông bị CĐV Pattaya United xúc phạm sau trận hòa 2-2 hôm 1/11 tiếp tục đẩy mọi chuyện đi xa hơn. HLV Park Hang Seo đã phản ứng quyết liệt trước những lời lẽ được cho là mang tính miệt thị và phân biệt chủng tộc. Đây là hành vi không thể chấp nhận trong bóng đá, đồng thời đặt ra vấn đề về sự an toàn và cách ứng xử của một bộ phận khán giả tại các sân vận động.

Về chuyên môn, HLV Park Hang Seo đang nhận được sự hậu thuẫn của ban lãnh đạo Kanchanaburi Power và chưa có dấu hiệu cho thấy CLB muốn chấm dứt hợp đồng. Nhưng về môi trường làm việc, những rắc rối liên tiếp đang tạo ra sức ép không nhỏ đối với nhà cầm quân từng có thời gian thành công rực rỡ ở Việt Nam.

HLV Park Hang Seo đến Thái Lan để tìm kiếm thử thách mới, xây dựng một đội bóng và khẳng định năng lực ở môi trường khác. Tuy nhiên, nếu những tranh cãi ngoài sân cỏ tiếp tục lấn át công việc chuyên môn, ông có thể phải cân nhắc lại lựa chọn của mình.

Vì vậy, khả năng HLV Park Hang Seo chia tay Thái Lan cần được nhìn nhận từ cả hai phía, dù thời điểm này chắc chắn chưa xảy ra. Nhưng vấn đề không chỉ còn là ông có thể đưa đội bóng thăng hạng hay không, mà còn là liệu môi trường bóng đá Thái Lan có phù hợp để HLV Park Hang Seo tiếp tục theo đuổi dự án dài hạn này.