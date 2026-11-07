Đã quy tập được 999 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ - Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, trong ngày 7/11, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm và mở rộng phạm vi quy tập tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Cán bộ chiến sĩ tiếp tục nỗ lực tìm kiếm, quy tập nhiều hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Kết quả trong ngày 7/11, các lực lượng tìm kiếm đã phát hiện, quy tập thêm 19 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 5 bộ có di vật kèm theo.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng đến nay được triển khai qua 2 đợt.

Chỉ riêng trong ngày 7/11, các lực lượng tìm kiếm đã phát hiện, quy tập thêm 19 bộ hài cốt liệt sĩ (5 bộ có di vật kèm theo).

Tổng cộng từ ngày 23/6 đến hết ngày 7/11, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện, quy tập tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng 999 bộ hài cốt liệt sĩ (trong đó 369 bộ có di vật). Trong số này có 966 hài cốt liệt sĩ được quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể (gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B).

Cán bộ chiến sĩ đưa các bộ hài cốt liệt sĩ mới quy tập được về khu xử lý và lưu trữ.

Hiện nay, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng vẫn đang được các lực lượng tiếp tục triển khai với tinh thần trách nhiệm cao nhất, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.