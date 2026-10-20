Đã quy tập được 789 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Trong ngày 20/10, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 550m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Phạm vi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Khu B Công viên Lê Thị Riêng tiếp tục được mở rộng.

Về kết quả tìm kiếm, quy tập, tính đến hết ngày 17/10, công tác tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai qua 2 đợt, với kết quả cụ thể như sau: Đợt 1 đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định. Đợt 2 các lực lượng tiếp tục tìm kiếm, mở rộng phạm vi quy tập tại Khu B.

Riêng trong ngày 20/10, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện, quy tập thêm 11 hài cốt liệt sĩ cùng 4 bộ di vật kèm theo.

Cán bộ chiến sĩ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Tính trong đợt 2 (từ ngày 15/10 đến ngày 19/10), đã phát hiện, tìm kiếm quy tập được 58 bộ hài cốt liệt sĩ đơn (có 15 bộ có di vật kèm theo).

Như vậy, tính tổng từ ngày 23/6 đến hết ngày 20/10, các lực lượng tìm kiếm đã phát hiện, quy tập được 789 hài cốt liệt sĩ (322 bộ có di vật) tại Công viên Lê Thị Riêng. Trong đó, 756 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Chỉ riêng trong ngày 20/10, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện, quy tập thêm 11 hài cốt liệt sĩ cùng 4 bộ di vật kèm theo.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.