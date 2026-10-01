Đã quy tập được 701 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng
Ngày 1-10, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh đã quy tập thêm 19 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.
Từ ngày 23-6 đến hết ngày 1-10, đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 701 bộ hài cốt liệt sĩ tại công viên, trong đó 304 bộ có di vật. Số hài cốt liệt sĩ đã quy tập gồm 668 bộ riêng lẻ và 33 bộ tại 8 vị trí mộ tập thể (2 vị trí ở khu A, 6 vị trí ở khu B).
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chien-dich-500-ngay-dem-tri-an-liet-si/da-quy-tap-duoc-701-bo-hai-cot-liet-si-tai-cong-vien-le-thi-rieng-1059049