Đã quy tập được 701 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Từ ngày 23-6 đến hết ngày 1-10, đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 701 bộ hài cốt liệt sĩ tại công viên, trong đó 304 bộ có di vật. Số hài cốt liệt sĩ đã quy tập gồm 668 bộ riêng lẻ và 33 bộ tại 8 vị trí mộ tập thể (2 vị trí ở khu A, 6 vị trí ở khu B).

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh trực tiếp chỉ đạo, động viên cán bộ, chiến sĩ tại khu vực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 500m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B.

Cán bộ, chiến sĩ tỉ mỉ kiểm tra từng lớp đất, tìm kiếm dấu vết hài cốt liệt sĩ.

Hài cốt tìm thấy được đưa về khu vực lấy mẫu giám định ADN.

Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn để đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.